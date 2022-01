Poslední rozloučení s králem Dakaru Karlem Lopraisem (†72): Valaši, slavný kněz a potoky slz

Do Frenštátu se během celé soboty sjíždějí lidé, kteří se chtějí s Karlem Lopraisem naposledy rozloučit. Smuteční síň ve Frenštátě pod Radhoštěm se jeho příznivcům otevřela v dopoledních hodinách ještě před oficiálním obřadem pro rodinu. Na odpoledne pak byla naplánovaná akce na náměstí, kde fanoušci společně mohli dát legendě Dakaru poslední sbohem...

Poslední sbohem přišla dát bývalému závodníkovi řada známých osobností. Mezi nimi například kněz Zbygniew Czendlik, který pohřbem provázel. Rozloučit se přišli také Chantall Poullain, fotograf Jadran Šetlík nebo lidé ze závodního prostředí, jako navigátor Tomáš Tomeček či mechanik Bedřich Sklenovský.

„Co se má stát, stane se,“ přednesl Zbygniew Czendlik oblíbená slova Karla Lopraise. „Používal je zejména při odchodů kamarádů, přátel a známých. Dnes je říkáme my, protože nás navždy opustil,“ pokračoval dojemně.

„Karel byl člověk, který vás chytil za srdce a nepustil. Vryl se do něj tak, že dnes máme dojem, že to bez něj dál nepůjde. Ale také víme, že by chtěl, abychom žili dál, a vesele na něj vzpomínali. Na jeho mlčení. Na jeho jednu větu, která řekla vše. Na jeho lišácký úsměv,“ pronesl na smutečním obřadu Czendlik.

Sobotní rozloučení s legendou Dakaru bylo naplánováno na celý den. Od ranních hodin měli fanoušci možnost se podepsat do kondolenční knihy. V 11 hodin začal oficiální obřad. Toho se veřejnosti oficiálně nemohla účastnit, neboť byl určen pouze nejbližším. „V době od 11 do 12 h bude smuteční síň přístupná pouze pro rodinu. Lidé budou moci sledovat živý přenos smutečního obřadu na velkoplošných obrazovkách umístěných před obřadní síní,“ upozorňovali předem organizátoři.



Scénář dne připravila rodina společně s městem na dobu, kdy bude letošní Dakar minulostí, aby mohlo přijet co nejvíc jeho přátel. Loučení s monsieur Dakarem v odpoledních hodinách pokračovalo na frenštátském náměstí Míru akcí Pozdrav do nebe pro Karla Lopraise. Na místě hrály Lopraisovy oblíbené písně, lidé hodovali u přilehlých stánků s občerstvením a nechyběla ani tradiční valašská slivovice.

Na náměstí byla zároveň přestěhována kondolenční kniha. Fanoušci se také mohli vyfotit s nejoblíbenějším závodním speciálem, Tatrou Puma, se kterou Karel Loprais vyhrál rallye Dakar v roce 2001.