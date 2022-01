Lounová na Dakaru: nehoda i plnění snu, vzpomínky na Lopraise

Že závody rallye jsou pouze mužskou záležitostí, to už dávno neplatí. I v letošním ročníku Dakaru se na startu objevily ženy. O co nejlepší umístění se v poušti pokusí bojovat také Olga Lounová. A nečeká ji nic lehkého. Jako navigátorka bude hlavním klíčem k úspěchu parťáka Martina Čábely.

„V kategorii Classic nezáleží tolik na rychlosti, je to hodně i o navigátorovi. Jedou se tu v podstatě dva různé závody – na pravidelnost a navigaci. Kompletně nám vypnou přístroje a orientujeme se podle klasického papírového roadbooku,“ vysvětluje česká zpěvačka a skladatelka, které učarovala vůně benzinu.

Kdy jste se začala zajímat o slavnou soutěž?

„Byla to zásluha tatínka, Dakar jsem poprvé zaregistrovala jako malá holka. Před pěti lety se mi nabídla šance podívat na Dakar v Jižní Americe a atmosféra mě úplně nadchla. Když jsem viděla, co se děje kolem takového podniku, tak jsem si přála, abych se tam jednou dostala.“

Chtěla jste řídit závodní auto?

„Už dříve se objevila nabídka jet v kamionu jako navigátorka. Na to jsem však neměla odvahu. Posádka v kamionu schytá strašné rány a to si jako žena nemohu dovolit. Doufala jsem, že přijde šance na menší auto. Když přišel Martin Čábela s nápadem jet Dakar Classic, bylo mi jasné, že tohle přesně chci. Slyšel mou píseň Optimista a vzpomněl si, že jsem chtěla Dakar jet. Řekl si, že než se hádat s chlapem a nervovat se, tak oslovil mě. Když bude nálada, můžu v autě i zpívat.“

S jakým vozem pojedete?

„Původně jsme měli jet s francouzskou legendou a klasikou Matra Murena. Ovšem vzhledem ke komplikacím při shánění materiálu a náhradních dílů jsme byli nuceni sehnat jiný vůz. Tenhle Mercedes G500 je moje vysněná kára.“

Nemáte obavu z navigace, která vás čeká?

A co fyzická námaha?

„Myslím, že nějakou průpravu mám díky předchozím zkušenostem z rallye. Každý, s kým jsem o Dakaru mluvila, říká, že kdo ho nezažil, tak neví, o čem tahle soutěž je. Rozhodně to nebude sranda. Jede se celý den, málo spíte, když se ztratíte, tak spíte ještě méně. Jsem trochu trénovaná. Moje příprava byla komplexní.“

Probíhalo všechno po příletu do Saúdské Arábie podle plánu?

„Bohužel ne. Řidič, který nás vezl, se srazil s protijedoucím autem. Naštěstí to odnesly jen plechy, nikomu se nic vážného nestalo. V protijedoucím autě byla řidička, kterou jsem musela podpírat, protože se celá klepala. Říkala, že má papíry dva roky a tohle je její první nehoda.“

Stačili jste před startem něco natrénovat?

„Začala nás zlobit převodovka, kde nám prasknul kroužek u lamely. Zřejmě stáří materiálu. Při testu nastaly problémy s tlakem a teplotou paliva. Moc jsme se nesvezli, ale auto je díky našim šikovným mechanikům v pořádku.“

Nepřicházíte kvůli těmto starostem o nadšení z Dakaru?

„Ačkoliv jsme to neměli před startem všechno jednoduché, pořád jsem nadšená z toho, že jsem vůbec tady a plním si sen. Pořád ve mně a Martinovi, který řídí náš vůz, zůstává odhodlání, že chceme za každou cenu dojet do cíle.“

Měli jste čas oslavit Silvestra?

„Jen jsme si v týmu přiťukli nealkoholickým pivem a šli brzo spát, abychom byli fit.“

Jak vás zasáhla zpráva o smrti Karla Lopraise?

„Duše mě bolí, protože odešel až příliš brzy. Tady na Dakaru vidím, jak moc ho měli všichni rádi a hluboce truchlí celý bivak. Posílám mnoho sil všem, a hlavně bratru Milanovi a synovci Alešovi, kteří jsou tu s námi a chystají se na závod v takto bolestivých podmínkách. Věřím, že odkaz našeho národního hrdiny se ponese v dalších generacích.“