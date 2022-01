Češi na Dakaru 2022: nejvíce českých posádek jede v kategorii Classic

České posádky na Dakaru 2022

St. č. Posádka Tým / Vozidlo Motocykly 10 Martin Michek Orion - Moto Racing Group / KTM 450 Rally Replica 21 Jan Brabec Strojrent Racing / KTM 450 Rally Replica 23 Milan Engel Orion - Moto Racing Group / KTM 450 Rally Replica 32 Jan Pabiška Jantar Team S.R.O. / Husqvarna 450 Rally Replica Čtyřkolky 176 Tomáš Kubiena Story Racing S.R.O. / Yamaha YMF 700 R 185 Zdeněk Tůma Barth Racing Team / Yamaha RR 700 Automobily 209 Martin Prokop, Viktor Chytka Benzina Orlen Team / Ford Raptor RS Cross Country 228 Miroslav Zapletal, Marek Sýkora Offroadsport / Ford F-150 275 Jordi Queralto, Petra Zemánková Krestex Team / Jeep Wrangler SSV / Lehké prototypy 300 Josef Macháček, Pavel Vyoral Buggyra Zero Mileage Racing / Buggyra Can-Am Kamiony 503 Martin Macík, František Tomášek, David Švanda Big Shock Racing / Iveco Powerstar 508 Aleš Loprais, Jaroslav Valtr ml., Petr Pokora Instaforex Loprais Praga / Praga V4S DKR 510 Martin Šoltys, Roman Krejčí, Jakub Jiřinec Big Shock Racing / Iveco Powerstar 511 Ignacio Casale (Chil.), Alvaro Leon (Chil.), Tomáš Šikola Tatra Buggyra Racing / Tatra Phoenix 514 Tomáš Vrátný, Jaromír Martinec, Bartolomiej Boba (Pol.) Fesh Fesh Team / Ford Cargo 4x4 550 Tomáš Tomeček, Leopold Paďour, Niccolo Funaioli (It.) South Racing Service / Tatra 815-2T0R45 Classic 716 Ondřej Klymčiw, Tomáš Böhm Klymčiw Racing / Škoda 130 LR 732 Martin Čábela, Olga Lounová Orion - Moto Racing Group / Mercedes G500 755 Ollie Roučková, Robert Knobloch Czech Samurais / Suzuki Samurai 772 Dušan Randýsek, Robert Randýsek Vintage Racing Team / Land-Rover Serie 2 778 Zdeněk Ondráček, Rudolf Lhotský Vintage Racing Team / Toyota Land Cruiser HDJ 80 779 Štěpán Pance, Albert Pance Vintage Racing Team / Land Rover Serie 2 807 Petr Fiala, Tomáš Fiala Vintage Racing Team / Land-Rover Serie 2 901 Radovan Kazarka (SR), Josef Kalina, Robert Kasák (SR) Fesh Fesh Team / Tatra Puma 815

Dakar Classic

Jízda pravidelnosti čeká na účastníky rok staré kategorie v programu Rallye Dakar. Zatímco loni byl Ondřej Klymčiw se svou Škoda 130 ve startovním poli z českého pohledu osamocen, letos se k němu připojilo dalších sedm posádek.

Na Dakar se tak vrací např. Josef Kalina, bývalý navigátor Karla Lopraise s Tatrou Puma. Čtrnáctidenní pouť písečnými dunami si poprvé vyzkouší i zpěvačka Olga Lounová v roli navigátorky Martina Čábely. Nejvíce českých posádek Dakar pojede vozem. Land-Rover Serie 2

Kamiony

Tradičně nejsledovanější kategorie z českého pohledu. Martin Macík i Aleš Loprais opět myslí na umsítění v TOP 5. Macík dokonce s novým závodním speciálem Arnoštem z dílny MM Technology dokonce pošilhává po bedně.

"Pro nás byl vždy cíl být co nejrychlejší. Jedna věc je to říkat a dojíždět desátý, druhá to říkat a dojíždět první. To jsou rozdílné věci. Vím, jak je náročné dostat se k tomu, abych vyhrál etapu, což se nám podařilo až letos. Vím, co pro to mám udělat a jak rychle dokážu jet s mnohem větším klidem," uvedl Macík, který na předešlém ročníku dokázal vyhrát tři etapy.