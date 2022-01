Neúnavný matador opět na vrcholu. Syn jezdí F1, Sainz senior září na Dakaru

Čtyřkolkař Zdeněk Tůma se posunul do elitní desítky Dakaru. • BARTH Racing

Předloni zvítězil v celkovém pořadí automobilů. To bylo Carlosi Sainzovi staršímu 57 let. O dva roky zkušenější závodník už se dostal do tempa i v letošní Rallye Dakar. Po nepovedené první etapě letí pořadím vzhůru a dnes dokonce triumfoval. Úspěchy otce poctivě sleduje také Carlos junior, pilot formule 1, který má sám v plánu Dakar vyzkoušet. To už však bude jeho táta dávno v důchodu…Nebo ne?

Možná jste se podivili při projíždění jmen účastníků letošní Rallye Dakar. V kategorii automobilů totiž figuruje Španěl Carlos Sainz. Nejedná se však o sedmadvacetiletého pilota formule 1, který se v letošní sezoně opět posadí společně s Charlesem Leclercem do monopostu Ferari.

Jde o jeho devětapadesátiletého otce. Nutno říct, že talent na řízení měl Carlos junior po kom dědit. Trojnásobný vítěz celkového pořadí Dakaru totiž i dnes triumfoval a po nepovedeném začátku ročníku se posunul na průběžné dvaadvacáté místo.

Závodit začal Sainz senior v roce 1980, tehdy objížděl ve Španělsku místní menší závody, až se roku 1987 přesunul do seriálu World Rally Championship, neboli Světové rallye. V roce 2006 pak poprvé nahlédl do světa Dakaru. Legenda světové rallye už má ze slavného podniku tři tituly, i tak se v devětapadesáti letech nechystá končit.

„Stařík“ za volantem

„I přes můj pokročilý věk pořád závodím a dělám vše ostatní s chutí,“ pronesl Sainz před letošním ročníkem Dakaru. „Pokud by tomu tak nebylo, nepřijal bych tuto výzvu, která pro mě hodně znamená. Pokusit se ovládnout Dakar s Audi. Je to nový, fantastický projekt. Mám plnou důvěru v mechaniky a se svými zkušenostmi jsem jim pomáhal vytvořit co nejrychlejší auto.“

Carlos Sainz Sr. Narozen: 12. dubna 1962 (59 let) v Madridu Výška/váha: 182 cm/83 kg Disciplína: Rallye – automobily Děti: Carlos Sainz Jr. Největší úspěchy: Vítěz WRC – 1990, 1992. Vítěz Rallye Dakar – 2010, 2018, 2020.

Start letošního ročníku pro Sainze nezačal vůbec dobře. V první podobě se mu přihodilo něco podobného jako Martinu Michkovi na motorce. Měl problémy s navigací, ztratil se v mapě a dlouho bloudil pouští. Při dojezdu do cíle z toho byla ztráta téměř dvě a půl hodiny a umístění v páté desítce. Od té doby už ale veterán s přezdívkou ‚Matador‘ ukazuje, že stále patří do světové špičky.

Na třetí příčku z následující etapy navázal vítězstvím. „Musíte být vždy připraveni na maximum a také zůstávat trpělivý,“ řekl Španěl před startem Dakaru pro oficiální web Audi. Právě trpělivost teď potřebuje, aby se postupnými krůčky dotáhl zpět na elitu. Půjde však o náročný úkol. „I ta nejmenší chyba vyústí ve ztracený čas, a po většinou v hodně času. A je hodně obtížné nahnat jej zpět,“ tvrdil jezdec.

Z každého vyjádření, které Matador vypustí do médií, je cítit vášeň pro závodění. I proto si stále nedává předsevzetí, kdy zanechat profesionální kariéry. I kdyby to však udělal už po letošním Dakaru, může si být jistý, že příjmení Sainz se bude ve světě motorsportu stále ozývat. Jeho syn Carlos junior si vybudoval silnou pozici v seriálu formule 1 a v letošním roce bude chtít s Ferrari ještě vylepšit loňské výsledky.

Z formule na Dakar?

„Můj otec na mě stále dělá dojem. Je neuvěřitelně aktivní. To, co vidíte ode mě na závodní dráze je z velké části, co jsem se naučil od něj,“ prozradil pro Audi pilot formule 1. „Jako dítě jsem přitom nevěděl, jak moc úspěšný a významný člověk ve světě motorsportu je.“

Otec se synem se vzájemně stále posouvají dopředu. „Jsem hrdý otec,“ prohlásil Sainz senior před dvěma lety v rozhovoru pro Red Bull. „Velmi tvrdě pracoval, aby se dostal tam, kde je. Kdyby se nerozhodl pro formuli ale pro rallye, mohl bych mu pomoci mnohem víc. I tak se pořád snažím, ale stále míň a míň, už ví, co má dělat.“

Sainz mladší však nevylučuje ani účast na Dakaru, ba naopak, je přesvědčený, že do pouště jednou sám zavítá. „Někdy Dakar vyzkouším. Ale v té době už bude otci víc než sedmdesát let a doufám, pro jeho i matčino zdraví, že už závodit nebude,“ smál se v jednom z rozhovorů pilot Ferrari. Vzhledem k tomu, jak vitálně však stále Sainz sr. působí, pořád existuje šance, že například usednou do jednoho vozu.

Otec jako navigátor a syn za volant, podobně jako tomu bylo v roce 2006 s nedávno zesnulým Karlem Lopraisem a jeho synovcem Alešem, který se o umístění na špici pere mezi kamiony i letos.