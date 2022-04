Soud s legendou Beckerem, jemuž hrozí sedm let vězení! Borisi, kde jsou tvoje trofeje?

Legenda světového tenisu Boris Becker (54) se před londýnským soudem zpovídá ze zpronevěry majetku v insolvenčním řízení a neplnění informačních povinností. Hrozí mu za to až sedm let vězení…

Tribunál momentálně náramně zajímá, kam se podělo devět jeho trofejí včetně zlaté olympijské medaile z roku 1992 a dvou pohárů pro wimbledonského šampiona, které měl zpeněžit, aby zmírnil svůj dluh.

„Mnoho trofejí mi zůstalo, ale některé chybí,“ přiznal šestinásobný grandslamový šampion, jehož některé artefakty se vloni vydražily za v přepočtu 19 milionů korun. Z toho 4,2 milionu zaplatil zájemce za repliku poháru z US Open, který Becker vyhrál v roce 1989.

„Trofeje pro mě nikdy nebyly tím nejdůležitějším. Šlo mi především o tituly. Teď toho lituji, poněvadž bych je rád ukázal svým dětem,“ dušoval se s tím, že kdyby to bylo jen trošku možné, všechny dobyté grály by odevzdal hned zítra. „Nicméně netuším, kde by mohly být,“ ujistil.

Bankrot na Beckera vyhlásil v roce 2017 londýnský soud kvůli nesplacené půjčce ve výši 3,5 milionu eur (85,6 mil. korun) od soukromé banky z roku 2015. Do insolvenčního řízení se následně přihlásil i tenistův někdejší obchodní partner s pohledávkou ve výši astronomických 36,5 milionu eur (893,3 milionu Kč).