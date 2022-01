Mečbol? Trenér říkal, že to byly Vysoké Tatry, smály se šampionky

Do finále prolétly neohroženě bez ztráty setu, v titulovém boji v aréně Roda Lavera však měly špatný den. Dřelo to, chybovaly. O to cennější je čtvrtý grandslamový titul pro Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siniakovou. Světové jedničky pracovaly 2 hodiny a 42 minut, než urvaly výhru nad melbournským překvapením, brazilsko-kazašským párem Beatriz Haddadová Maiaová, Anna Danilinová (6:7 (3) 6:4, 6:4). Po olympijském zlatu a trofeji z Turnaje mistryň tak vyhrály třetí z posledních čtyř velkých deblových akcí. A už jen US Open jim chybí ke zkompletování titulů ze všech grandslamů.

Pouze jedinkrát, a to před 32 lety, vyhrál Australian Open ryze český deblový pár. Na triumf Jany Novotné s Helenou Sukovou navázaly Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Pro Krejčíkovou to byl další zápis, jímž se přiblížila výkonům své zesnulé trenérky a mentorky Novotné.

Pro K+S šlo již o dvanáctý společný titul, po loňské snové sezoně s pěti triumfy rozjely i rok 2022 nejlepším možným stylem a ještě si upevnily pozici na prvním (Siniaková) a druhém (Krejčíková) místě deblového žebříčku.

Díky kterému zážitku si budete letošní Australian Open pamatovat?

Krejčíková: „Vysoké Tatry, jak říkal trenér.“

Myslíte vámi proměněný mečbol po sérii lobů, z nichž ten poslední byl vítězný?

K: „Přesně tak. Takový winner se na mečbol ve finále grandslamu moc nevidí. Trenér (Aleš Kartus) ho nazval Vysoké Tatry nebo tak nějak. Neumím to podat jako on, bylo by lepší, kdyby vám to řekl sám. Ale on se stydí.“ (smích)

Byl to jeden z nejzábavnějších okamžiků finále.

K: „Tak to se budeme muset se soupeřkami domlouvat, abychom takhle hrály častěji, aby byly zápasy zábavnější. Ten míč jsme chtěly vyhrát stůj co stůj. A jestli to mělo být takhle, tak do toho zkrátka musíte jít. Já takhle hrávala jako dítě, protože soupeřky byly dost malé.“

Siniaková: „Jo, přesně tímhle mě ničila.“

K: „Hrály jsme na kurtech, kde byly sotva tři metry mezi základní čárou a plotem. Když se lob povedl, odskočil míček až za plot. Byla jsem v tom dobrá, ale potom jsem musela začít hrát jinou hru. Teď jsem šťastná, že to ve mně pořád je. Vidíte, i míče jako tyto vyhrávají trofeje. Je důležité umět všechno.“

Katko, co si vybavíte za pár let vy, až se řekne Australian Open 2022?

S: „Celý boj a cestu za titulem si budu pamatovat. Loni jsme tady hrály finále, předtím semifinále. Útočily jsme na trofej docela dlouho. A po tak dlouhém finálovém zápase určitě zůstanou hezké vzpomínky.“

K: „Jsem neskutečně šťastná, protože jsme tady měly dost pokusů, několikrát jsme byly v semifinále, loni jsme prohrály finále, takže je perfektní, že letos jsme to zvládly. Je to obrovská úleva a jsme extrémně šťastné, že tahle trofej je konečně naše.“

Už jste šampionkami Wimbledonu, Roland Garros, olympiády, Masters a nyní jste přidaly Australian Open. Už jen US Open uniká. Zaměříte se na New York?

K: „Takhle nepřemýšlíme. Je úžasné, čeho jsme dosáhly a jak dobře jsme hrály loni a hrajeme i letos. Jsem na nás opravdu pyšná. Pokaždé, když hrajeme grandslam, ten největší turnaj, chceme si na něm vést dobře. Snažíme se soustředit hlavně na grandslamy. Bylo by pěkné sbírku zkompletovat, ale nemáme to v hlavě. Jen se budeme snažit odehrát příští grandslam zase co nejlépe.“

Jak jste se, Báro, cítila? Na kurtu jste opět musela konzultovat svůj stav s lékařem.

K: „Jednu dobu mi nebylo dobře, dostala jsem prášek a pak se to zlepšilo. Ale bylo to těžký, zápas byl dlouhý a náročný. Těším se, že budu mít teď pár dní volno, odpočinu si a strávím nějaký čas s rodinou i kamarády a trošku vypadnu z tenisu, protože toho bylo hodně a celá australská šňůra byla velice náročná.“

Mluvíte o velké únavě. Pořád trváte na tom, že dokážete zvládat kariéru elitní singlistky i deblistky zároveň?

K: „Myslím, že to můžu zvládnout, ale taky vím, že to bude velmi složité. Jak už jsem řekla, v deblu se budeme soustředit na grandslamy a velké turnaje WTA 1000. Takže když budeme s Katkou hrát, chci si vést dobře. Jsme domluvené na celou sezonu, máme cíle, kterých bychom chtěly dosáhnout. Udělám vše pro to, abychom to zvládly. Stejně tak udělám všechno pro to, abych si vedla dobře i v singlu a byla úspěšná v obou kategoriích.“

Australské finále bylo obrovskou bitvou. Čím se ji podařilo zvrátit na vaší stranu?

K: „Nejdůležitější bylo vrátit co nejvíc míčů a vyhrát ten poslední. Za to jsem byla velice ráda, že se nám to podařilo. Musely jsme překonat hodně překážek. Holky hrály dobře, padalo jim to tam. My jsme to očekávaly, bylo to grandslamové finále, v něm všechny hráčky musí mít svoje kvality. I když nevyšel první set, pořád jsme bojovaly, povzbuzovaly se a věřily, že přijdou šance. A když přišly, tak jsme je proměnily. V takových situacích se ukážou velcí hráči. Ti tohle umí a zvládnou otočit zápas na svou stranu.“

Katko, vy jste vyhrála 19 z posledních 20 deblových zápasů, sezonu jste rozjela dvěma tituly z Melbourne, po generálce po boku Bernardy Peraové jste s Barborou zvládly i ten hlavní turnaj - Australian Open. Jaký to je pocit, že jste jako světová jednička v podstatě automatem na deblové tituly?

S: „Skvělé, že se to tak povedlo a získala jsem dva tituly. Hlavně za grandslam jsem moc ráda, protože ty jsou nejdůležitější. Za takový začátek roku jsem samozřejmě ráda. Doufám, že i v singlu by se to mohlo teď vylepšit.“

Na okruhu WTA spolu nastupujete už pátým rokem v řadě, soupeřky vás dobře znají a stejně nedokážou najít protizbraň. Čemu za to vděčíte?

S: „Je to o naší spolupráci. Bojujeme spolu, jsme sladěný na stejnou notu a jdeme si za tím. Myslím si, že jsme se hodně zlepšily a jsme prostě dobrý tým. Dobře se doplňujeme, vypomáháme si. I když nás teď všichni znají, dokážeme přidávat nové věci do naší hry, zvládneme zahrát snad úplně všechno. Prostě jsme hodně konstantní a ještě se zlepšujeme.“