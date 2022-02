Věčná pře. Nadal má rekord, ale kdo z tenisových gigantů je NEJ?

Oko bere. Rafael Nadal jako první vyšplhal na dosud nedostižnou metu jednadvaceti grandslamových titulů, na níž už mohl být i Roger Federer, kdyby ve finále Wimbledonu 2019 proměnil jeden ze dvou mečbolů proti Novaku Djokovičovi. Srb držel svou šanci loni při US Open, ale neodolal tlaku. Až ten, jemuž na historických dostizích záleží asi nejméně, uspěl. Je však Nadal skutečně nejlepším z nejlepších? Za prvé tenhle závod ještě není u konce, za druhé jsou si řečí čísel ti tři tak blízcí, že záleží spíš na úhlu pohledu a vkusu soudce. Vyberte si sami…

Argumenty pro Federera

Je historicky nejlepším hráčem na nejvýznamnějším světovém turnaji – Wimbledonu. Jeho osm titulů z All England Clubu je mezi muži bezprecedentních, mezi ženami vyhrála o jeden víc Martina Navrátilová.

Švýcarský gentleman nejvíc ze všech tří přerostl hranice sportu a získal si nejvíc fanoušků. Ať už elegantním tenisem, či podobným vystupováním. V celkových příjmech má nad rivaly absolutně navrch, podle odhadů časopisu Forbes vydělal na kurtu i mimo něj zhruba 900 milionů dolarů, dvakrát tolik co Nadal a třikrát co Djokovič.

Šest triumfů na Turnaji mistrů, který Nadal nikdy nevyhrál a Djokovič ještě za Švýcarem o jeden zaostává, mluví pro něj. Nutno podotknout, že Masters se hrají každoročně na tvrdém povrchu v hale, což je Španělovo nejslabší místo.

Argumenty pro Nadala

Jednadvacet grandslamových titulů je výkon, který před ním ještě žádný muž nepředvedl. Pokud se Federer ještě vrátí na kurty, bude to zřejmě jen nostalgická rozlučka, ovšem Djokovič ještě neřekl poslední slovo. Byť i on o jeden zaostává.

Sada momentálně třinácti titulů z Roland Garros, to je Nadalův odkaz a pravděpodobně největší výkon, který kdy sportovec napříč historií předvedl.

Zatímco Federerovi chybí singlové zlato z olympiády a má ho pouze z deblu, Djokovič dokonce olympijským vítězem ani není. To Rafa má doma dvě zlaté: je olympijským šampionem ve dvouhře (Peking 2008) i ve čtyřhře (Rio de Janeiro 2016). Navíc ostatní drtí také na počet titulů z Davis Cupu, má jich pět.

Argumenty pro Djokoviče

Experti se shodují, že hned druhým nejdůležitějším parametrem hledání nejlepšího z nejlepších jsou sezony zakončené na prvním místě a týdny v čele žebříčku. V obojím jasně dominuje Djokovič. Teď začíná 359. týden na trůnu, celkově sedmkrát byl jedničkou na konci roku.

Jejich rivality jsou legendární, v celkových číslech v nich má navrch rodák z Bělehradu. Proti Nadalovi vede 30:28, s Federerem má pozitivní bilanci 27:23.

Federer je králem travnatých kurtů, Nadal těch antukových. A Djokovič vévodí betonovým, dnes nejběžnějšímu tenisovému povrchu. Z nich vytěžil celkem 12 grandslamů. Nedostižným rekordmanem je v Austrálii, kde vyhrál devětkrát.

Tři giganti tenisových dějin

Roger Federer (Švýc.) Rafael Nadal (Šp.) Novak Djokovič (Srb.) věk 40 (8. srpna 1981) 35 (3. června 1986) 34 (22. května 1987) výška 185 cm 185 cm 188 cm profesionálem od roku 1998 2001 2003 týdny v čele žebříčku 310 209 359 zakončení sezony na 1. místě žebříčku 5x 5x 7x tituly celkem 103 90 86 bilance zápasů na ATP 1271:275 (82,5 %) 1045:209 (83,3 %) 989:199 (83,2 %) prize money (v mil. USD) 130,6 129,7 154,8 odhadovaný výdělek v kariéře (podle Forbesu, v mil. USD) 900 450 320 Největší tituly grandslamy 20 21 20 Turnaj mistrů 6 0 5 turnaje ATP 1000 28 36 37 Davis Cup 1 5 1 olympijské zlato 1 (ze čtyřhy) 2 (1 ze čtyřhry) 0 Grandslamové tituly Australian Open 6 2 9 Roland Garros 1 13 2 Wimbledon 8 2 6 US Open 5 4 3 Tituly podle povrchů beton 71 24 62 antuka 11 62 17 tráva 19 4 7 koberec 2 0 0 Bilance na grandslamech 369:60 (86,0 %) 298:41 (87,9 %) 323:46 (87,5 %)

Vzájemné zápasy:

Federer vs. Nadal 16:24

Federer vs. Djokovič 23:27

Nadal vs. Djokovič 28:30