Šel do války! Do pleskanice s brazilským křemenem Gloverem Teixeirou (42), jehož chtěl zbavit pásu šampiona polotěžké váhy třeskuté UFC. Zbavil. Bojovník Jiří Procházka (29) dobyl svět.

Fandové nestačili zírat. Koleno, loket, hák, zvedák. Oba borci přežili pekelné chvíle. Do konce dechberoucí bitvy zbývalo v Singapuru půl minuty, když dal fantom z Hostěradic pocítit soupeři jeho vlastní medicínu. Na zemi ho škrtil takovým stylem, že soupeř začal klepat rukou: „Vzdávám to!“

Český bijec hrdě vstal a šel si nechat utřít obličej od krve. Právě získal nejcennější trofej světa a jako bonus k tomu pohádkovou odměnu. Podle webu Surprise Sports by se mělo jednat o 10 milionů korun před zdaněním. V Singapuru jsou daně ve výši 7 %, a tak by vracel »jen« 700 000 Kč.

Procházka vs. Teixeira: Historický okamžik - vyhlášení českého šampiona Video se připravuje ...

„Nepředvedl jsem nejlepší výkon, omlouvám se,“ řekl konsternovaným divákům přímo v aréně vítěz. „Byla to válka, Glover je skutečný bojovník a takové mám rád,“ děkoval Procházka.

„Díky za fantastický zápas. Dneska to byl tvůj den, užij si ho,“ vzkázal Teixeira vítězi prostřednictvím Instagramu. A přidal fotografii obou hrdinů, jejichž obličeje byly po přestřelce k nepoznání. No, když to milujete, není co řešit. A tak ze strany Brazilce došlo na novou výzvu: „Jirko, dáme repete?“ napsal, jakmile mu otrnulo. Blíží se druhý díl války o trůn?