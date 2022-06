Legenda UFC přímo z klece: Triumf Procházky? Šílené. O tom je MMA

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Jestli někdo viděl opravdu hodně velkých bitev, je to rozhodně Bruce Buffer, legendární uvaděč UFC turnajů. A právě on ohlašoval nástup Jiřího Procházky a Glovera Teixeiry do titulové bitvy na akci UFC 275 v Singapuru. A co říká na famózní výkon českého samuraje? „To, že Jiří uškrtil Glovera na rear naked choke, když je ortodoxní postojář, bylo šílené,“ odpovídal udiveně Buffer.