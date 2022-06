Végh: Procházka je nejlepší na světě! Neskutečný zápas, měl jsem husí kůži

Sám ví, jak těžce se šlape na vrchol. Slovenský MMA zápasník Attila Végh získal přesně před deseti lety svůj životní titul v organizaci Bellator. Větší úspěch na česko-slovenské MMA scéně neexistoval. Tedy až do nedělního rána, kdy Jiří Procházka uzmul korunu pro vládce polotěžké divize v UFC . Uspěl tak ve stejné váze jako slovenský veterán. „Ukázal, že je nejlepší na světě. Vyhrál zaslouženě,“ říká k historickému triumfu pro iSport.cz Végh.

Byla to pořádná fuška. Jiří „BJP“ Procházka sliboval, že od první vteřiny titulového zápasu s Gloverem Teixeirou půjde za ukončením. To nakonec doručil. Jenže vše nešlo tak lehce, jak si český samuraj představoval.

Brazilec Teixeira ho s lehkostí přenášel na zem, hrozil submisemi. Jedním loktem na zemi ve druhém kole roztrhl Procházkovi obočí.

„Byl to neskutečný zápas. Po celou dobu jsem měl husí kůži z nervozity. Oba chlapi předvedli bojové srdce a také skvělé techniky,“ popisuje enormně zkušený zápasník Attila Végh. „Bylo to nahoru – dolů.“

Senzace! Procházka uškrtil Teixeiru v zápase, který vešel do dějin MMA Video se připravuje ...

Český samuraj převzal iniciativu zejména ve třetím kole, Teixeira se ubránil klinické smrti. Jenže bodově byl na tom v průběhu pátého kola lépe. Stačilo, aby se ubránil. Pak ale Procházka 28 sekund před závěrečným klaksonem našel prostor pro škrcení, kterým svého soupeře ukončil a zajistil si titul v polotěžké váze.

„Jiří ukázal, že je nejlepší na světě, vyhrál zaslouženě. Šel si za svým cílem a dokázal to. Je to česko-slovenská legenda, šampion UFC, to už mu nikdo nesebere,“ rozplývá se šestatřicetiletý Slovák.

Procházku nyní čekají oslavy. S titulovým pásem se už v průběhu pondělí přemístí do Brna, kde ho od 16:30 budou vítat fanoušci. „Velká gratulace. Jsem na něj velmi hrdý, zaslouží si to,“ dodává Végh.