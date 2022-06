Procházkovi v patách před bitvou: hvězda mezi fanoušky i mrakodrapy

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Jednoduše obrovský zážitek! Ať už dopadne turnaj UFC 275 jakkoliv, být v Singapuru u toho stálo za to. Mezi moderními mrakodrapy bylo možné vidět dvoupatrové autobusy polepené tvářemi aktérů hlavního zápasu Glover Teixeira vs. Jiří Procházka. Stejně tak byli jejich podobizny na taxících a reklamních poutačích všeho druhu. A když český samuraj vyrazil den před zápasem za kamarády z Moravy do zátoky Marina Bay, zastavovali ho fanoušci z celého světa.

Velká bitva si zaslouží mimořádné místo konání. Možná právě proto se turnaj UFC 275 uskutečnil v Singapuru, v městském státě Jihovýchodní Asie. Jedná se totiž o výjimečnou metropoli. Moderní i tradiční zároveň. Úchvatné výškové budovy, mezi nimi mnoho zeleně a zátoka Marina Bay, nad níž se klene proslulá budova připomínající loď posazenou na třech mrakodrapech. Unikátní souboj Glover Teixeira vs. Jiří Procházka má zcela jedinečnou kulisu.

„Singapur je opravdu nádherné město. Je tu úžasná futuristická architektura. Nejkrásnější je asi to noční osvětlení. Wow, to mě fakt překvapilo,“ žasnul bojovník z Moravy. Zároveň se ale snažil nepodlehnout příliš kouzlu místa a okamžiku, aby se soustředil na to podstatné. „Spíš, než abych na sebe nechal doléhat krásu města, tak se udržuji v tom, v čem potřebuji. Jsem dost v meditačním módu, kdy očekávám už jen zápas.“

Také Procházku ale bylo možné potkat ve městě, z čehož byli někteří fanoušci nadšení. „No ne, Jiří Procházka! Já jsem vaše veliká fanynka z Brazílie,“ hlásila kráska ve zlatých šatech u zátoky Marina Bay. Co by na to asi řekl její krajan Teixeira?

O chvíli později zastavoval Procházku mladý Singapurec, který nemohl uvěřit, jaké má štěstí, že si může udělat se svým hrdinou společnou fotku. „Vsadil jsem na tebe peníze,“ prozradil mu po focení nadšeně. Bojovník se pousmál a řekl: „To je jen tvoje rozhodnutí.“

Nicméně Procházka se po městě opravdu pohyboval vzácně, většinu času trávil na hotelu Mandarin Oriental, kde mělo UFC svou základnu, v níž byly zasedací místnosti zabrané pro tréninky. Tam se český samuraj zavíral nejčastěji.

Ke zmíněné zátoce Marina Bay vyrazil vlastně jen kvůli blízkým, kteří za ním dorazili z rodných Hostěradic. Nechyběla mezi nimi sestra Veronika nebo bratranec Tomáš. Do zápasu v tu chvíli zbývalo asi osmnáct hodin, takže Procházka se svými kamarády jen krátce promluvil, udělal s nimi fotku s českou vlajkou, na které stál nápis BJP Hostěradice, a vrátil se zpět na hotel.

Město plné bojovníků

Že do Singapuru dorazilo UFC, bylo znát na mnoha místech hlavně díky fanouškům. Ti totiž na sobě hrdě nosí oblečení s proslulým logem. Vzácností ale nebylo ani potkat mezi mrakodrapy i samotné bojovníky. Valentina Ševčenková, Robert Whittaker, Joanna Jedrzejczyková, Daniel Cormier nebo Jan Blachowicz - to je jen krátký výčet jmen populárních UFC hvězd, které se pohybovaly v okolí Singapore Indoor Stadium.

Když jsem odcházel z posledního předzápasového rozhovoru s Procházkou z Mandarin Oriental hotelu, na trávníku před budovou se právě rozcvičoval jeho rival. „Cítím se skvěle. Jiří je úžasný chlápek. Mám k němu velký respekt, je to famózní zápasník. Mám radost z té výzvy, jsem plný očekávání. Opravdu se těším na souboj právě s ním,“ říkal ještě několik hodin před bojem Teixeira. „Jiří má všechno, je to neuvěřitelný bojovník, určitě se jednou stane šampionem, ale bohužel ne teď. Jiří reprezentuje vaši zemi skvěle. Je to jediný Čech, který je v nejvyšší hře. On je zrcadlem celého vašeho národa, a zastupuje vás opravdu velmi dobře, tvrdě pracuje, má v sobě mnoho úcty.“ Brazilská legenda a velký sympaťák!

Trochu vesmír, trochu Sapa

Fanoušci, kteří do Singapuru dorazili jen kvůli turnaji, určitě nelitovali. Tohle místo má velké kouzlo. Některé budovy připomínají stavby ze scifi filmů, ale prakticky všude najdete i malá zákoutí a uličky, které jako by vás vrátily zpátky do historie. Najednou se třeba objevíte v obchodním centru, které připomíná spíše zastřešenou tržnici, kde u stropu visí pavučiny a prach dává všemu šedý nádech. Najednou jako byste ani nebyli v Singapuru, tom uhlazeném městě, kde za odplivnutí na ulici hrozí pokuta tisíc singapurských dolarů (tedy cca 17 000 korun), v případě „recidivy“ až 5 000 dolarů.

Velký rozdíl je také mezi Singapurem za dne, a v noci. Za denního světla vidíte hodně lidí posedávat na schodištích před budovami. V noci po nich polehávají mladí Singapurci, které zmohl alkohol a permanentní dusno. Oběti nočního života jsou rozprostřeny leckde a nikdo to moc neřeší.

Mimochodem vždy, když jsem vyšel z jakékoliv klimatizované budovy do venkovního vedra, uvědomil jsem si, jak dobré udělal Procházka se svými trenéry rozhodnutí, když se na poslední týdny přípravy přesunuli do Thajska právě kvůli přivyknutí na podobné podnebí.

Morava za letu

Nakonec nemůžu nezmínit začátek celého zájezdu za titulovou bitvou rodáka z Hostěradic. Byl jsem totiž součástí, letěl jsem stejným letadlem jako asi čtyřicetičlenná výprava z Česka. Devět z nich tvořili Procházkovi kamarádi. „My jsme ultra tvrdý jádro Jirkových fanoušků,“ vysvětloval mi jeden z nich.

A právě tato skupinka si výlet parádně užila hned od začátku. V jednu chvíli je proto letuška upozornila, aby to nepřeháněli s alkoholem. „Asi nésó zvyklí na Moraváky. Nebyli připravení na tuhle partiju,“ zahlásil jeden z nich a dobrá nálada neopadala. Naopak. A právě díky tomuto „ultra tvrdému jádru“ měl Jiří Procházka tak zvukově výraznou podporu v hale při veřejném vážení. Když už je člověk jednou u první bitvy českého zápasníka o titul UFC, nemůže se přeci držet zkrátka.

Galavečer UFC 275 vysílá v neděli od 4:00 stanice Premier Sport 1, kterou můžete sledovat u operátorů O2 TV, Telly a T-Mobile. Již v pátek od 19:00 nabídne Premier Sport 2 rozhovory moderátora O2 TV Sport Davida Sobiška s Jiřím Procházkou a Makhmudem Muradovem. V sobotním studiu přivítá David Sobišek od 20:00 na Premier Sport 2 Karlose Vémolu, Michala Martínka a trenéra Andrého Reinderse.

