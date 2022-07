Toho by se nenadál. Hokejový »bůh« Jaromír Jágr (50) se pomalu ale jistě stává mužem pro domácnost. Jeho krásná přítelkyně Dominika Branišová (27) přebírá otěže a dokázala Jardu doma zapřáhnout, i když by to bylo dříve téměř nemyslitelné. Kam až se odvážná brunetka ve své snaze propracuje, to je zatím velkou neznámou. Ovšem první krok je vždy nejtěžší a ten už má za sebou.

Že změny v zaběhnutých pořádcích vnímá i sám Jágr, to je patrné z jeho povzdechu směrem k fanouškům. „Můžeš vyndat nádobí z myčky?“ Nadhodila Dominika nevinně. „Cože?“ Zmohl se Jaromír jen na udivenou otázku. „No už nejsi v NHL, měl by ses trochu zapojit,“ Usadila svého milého nemilosrdně Dominika. Hokejové legendě po nevyvratitelném argumentu nezbylo, než přiložit ruku k dílu.

„Nějak ztrácím kontrolu,“ okomentoval pobaveně fotografii svého pracovního nasazení. „Už bylo na čase,“ stála si za svým jeho láska. Opět se tak prokázalo, že Dominika je zřejmě první ženou, kvůli které se Jarda nezalekne ničeho.

Kladenský rodák ale nezapomněl své milé rýpnutí vrátit. Po pár hodinách totiž sdílel její snímek v sexy červených šatech a neodpustil si poznámku: „Fotky jsou hezké. Ale hlavně nezapomeň dát nádobí do myčky… Ať mám co vyndávat. Jak se do lesa volá, tak se...“