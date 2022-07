Účet za Jágrovu nehodu: Jen za tramvaj je to 400 tisíc!

Když koncem května obletěla sportovní svět zpráva, že Jaromír Jágr (50) boural, mnohým zatrnulo. Naštěstí se hokejové legendě nic nestalo a během karambolu vznikla jen škoda na majetku. I tu teď ale bude muset někdo zaplatit. A nebude to úplně málo...

Naštěstí to odnesly jen plechy! Květnová nehoda Jaromíra Jágra vypadala na první pohled hrozivě, ale kromě poničeného auta a tramvaje se naštěstí nic vážného nestalo. Největším problémem je tak škoda na obou dopravních prostředcích. Jen na samotné tramvaji je to ale pořádný ranec!

„Poškozená tramvaj je v tuto chvíli v opravě. Konečnou a přesnou částku budeme vědět po ukončení opravy. V tuto chvíli máme předběžný odhad škody na tramvaji, který činí 400 tisíc Kč,“ řekla pro Novinky mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. Mluvčí policie pak doplnila, že strážci zákona uzavřeli vyšetřování ještě ve stejný den, kdy došlo k uložení výše nespecifikované pokuty.

»Myslel jsem, že je to můj konec«

Navzdory tomu, o jak vysokou sumu jde, prvořadý je fakt, že během karambolu nedošlo ke zranění. Už z prvních obrázků z místa nehody totiž bylo patrné, že tramvaj najela přímo do míst, kde seděl řidič. Tím byl sám Jágr, který hned po havárce upřímně přiznal svou vinu.

„Byla to moje chyba. Na Plzeňské jsem se snažil přejet z jednoho směru do druhého. Kontroloval jsem si tu druhou stranu a ve vhodnou chvíli jsem do ní najel. Byl ale velký provoz a v tom jsem nestihl zareagovat na tramvaj, která jela velkou rychlostí ve stejném směru jako já. Všiml jsem si ji půl metru přede mnou, na poslední chvíli. Myslel jsem si, že je to můj konec," popsal tehdy.