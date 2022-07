Pražská »S« v předkole Konferenční ligy: Slávistická kanonáda a sparťanské trápení!

To byl brankostroj, a sešívaný! Fotbalisté Slavie zcela jasně ovládli úvodní duel proti gibraltarskému celku St Joseph´s FC, když je na jejich vlastním hřišti rozstříleli 0:4. To samé se ovšem nedá říct o Spartě, která na Letné remizovala po bezbrankovém střetnutí 0:0 s norským Vikingem Stravanger, a do odvety se bude muset snažit.

Fotbalisté Sparty zahájili novou sezonu bezbrankovou remízou s norským týmem Viking Stavanger v úvodním utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy. Soutěžní premiéru na lavičce Pražanů si odbyl dánský trenér Brian Priske. Odveta je na programu za týden.

Zatímco pro sparťany šlo o první duel v ročníku, Viking je uprostřed ligové sezony, jelikož norská soutěž se hraje systémem jaro - podzim. Vítěz dvojzápasu se v dalším předkole utká se skotským Motherwellem, nebo irským mužstvem Sligo Rovers.

Slavia válela

Fotbalisté Slavie v úvodním utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy potvrdili roli favorita a na hřišti gibraltarského outsidera St Joseph's zvítězili jasně 4:0. Pražané rozhodli na umělé trávě už do poločasu, kdy dvakrát skóroval Yira Sor a po vyloučení domácího Cristiana Pecciho z 34. minuty se těsně před pauzou prosadila letní posila Ewerton. Po změně stran se trefil střídající Ondřej Lingr.

Před domácí odvetou, která se hraje za týden v Edenu, mají slávisté prakticky jistý postup. Ve 3. předkole by český vicemistr narazil na Panathinaikos Atény a na cestě do skupiny by pak musel vyřadit ještě jednoho soupeře. Pražané, kteří v minulé sezoně došli až do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, si nemohou v kvalifikaci dovolit zaváhání, jinak by poprvé od ročníku 2016/17 nehráli v pohárech skupinu.