SESTŘIH: Sparta - Viking 0:0. Domácí převaha, ale bez síly v koncovce

Od úvodních minut své svěřence hnal dopředu, pozitivní energie z Briana Priskeho čišela. I nepovedené akce ocenil potleskem, na trávník posílal zdvižené palce. Postupem času ale i na kouči Sparty byla patrná nervozita. Aby ne, domácí plichta 0:0 nedává do odvety vůbec žádný komfort.

„Z výsledku jsem samozřejmě zklamaný. Ale jenom z něj. Vždycky ho ovlivnit nemůžete. Potěšil mě výkon všech hráčů. Ve všech herních aspektech jsme dominovali, stejně tak po fyzické stránce. Mnohem radši bychom si do Norska vezli výhru, ale takový je fotbal,“ hodnotil Priske.

Ano, tohle byl zápas, který měli Letenští urvat. A to i rozdílem více branek. Norského soka jednoznačně převyšovali. V nasazení, v pohybu, v herní vyspělosti. Průběhu hry měli plně ve své režii. To hlavní ovšem chybělo. Ostatně stejně jako v předchozích duelech.

Od počátku rakouského soustředění odehrála Sparta čtyři zápasy. Dohromady v nich vstřelila pouze tři branky. Právě produktivita je na prahu nové sezony hlavní brzdou rudého souboru.

A nejen ona, ve čtvrtek večer Priskeho týmu chyběla v útočné fázi invence. Nápad, schopnost soupeře překvapit, vyvést z míry. Jan Kuchta a spol. bušili do obranného valu Stavangeru jako hluší do vrat, všemožně ho zkoušeli obehrát, do šestnáctky létala halda centrů. Dohromady třináct rohů, což hovoří za vše.

Nutno podotknout, že domácí pro své rejdy měli moře prostoru. Soupeř totiž odcouval na čtyřicet metrů od své branky, napadání sparťanské rozehrávky ze svého repertoáru prakticky úplně vypustil.

„Čekali jsme, že k zápasu přistoupí defenzivně. Překvapilo nás ale, že to bylo až takhle výrazně. Posledních patnáct minut hráli vzadu na šest obránců. Bylo na nás, abychom našli správná řešení, jak je překonat,“ prohlásil Priske.

To se tolik nedařilo, v kontextu obrazu hry si ovšem Sparta měla vyložených příležitostí vytvořit mnohem víc. I tak je ale měla. A dost na to, aby duel sebrala na svou stranu. Dělovku Lukáše Haraslína ale v prvním poločase z brankové čáry vykopl hostující stoper Viljar Vevatne, Dávid Hancko ve vyložené pozici pravou nohou minul…

Neujaly se ani hlavičkové pokusy. Tomáše Wiesnera krátce před poločasem vychytal gólman Patrik Gunnarsson, střídající Tomáš Čvančara pak v závěru po přesném centru Jana Mejdra v tutovce hlavou přestřelil.

„Nemluvil bych o absenci štěstí, na to upřímně moc nevěřím. Po taktické stránce jsme udělali všechno správně tak, abychom soupeře překonali. Šance jsme si vytvořili, bohužel jsme nedali gól. Pokud si ale udržíme tuhle výkonnost, branky určitě přijdou,“ zdůraznil dánský kouč.

Nepomohlo ani téměř šest minut dlouhé nastavení, domácí severskou hradbu nerozbili. Před sebou tak mají týden plný nervozity. Příští čtvrtek je čeká těžký úkol, sáhnout si na postup v Norsku. Na umělé trávě a před tisícovkami fanoušků Vikingu.

Velká výzva pro Priskeho hned na úvod sparťanského dobrodružství.

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Holec – Mejdr, Zelený, Hancko /C/, Wiesner – Sadílek, Fortelný (72. Sáček) – Pešek (77. Minčev), Karabec (72. Daněk), Haraslín (64. Čvančara) – Kuchta Hosté: Gunnarsson – Bjørshol, Brekalo, Vevatne – Kabran, Friðjónsson, Solbakken, De Lanlay, Pattynama (87. Sandberg) – Karlsbakk (77. Vikstøl), Tripić /C/ (60. Løkberg) Karty Domácí: Wiesner, Fortelný, Čvančara Hosté: Bjørshol, Kabran, Pattynama, Gunnarsson Rozhodčí Lukjančukas – Kazlauskas, Mirauskas (LTU) Stadion Stadión Letná, Praha-Bubeneč Návštěva 12 667 diváků

