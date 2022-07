Zdravotní revize Sparty. Koho může Priske využít na Viking, kdo je mimo?

Ani on úvod sezony nestihne. Zdravotní trable Pavelku nepustily ani do jednoho z pěti přípravných zápasů, rovněž na soustředění v Rakousku měl zkušený středopolař individuální režim. Klubové vedení se nicméně jistilo a klíčovou pozici během léta vydatně posílilo. Ze Slovácka přišel Lukáš Sadílek, z Olomouce Kryštof Daněk. Skvěle navíc vypadá navrátilec z hostování v Teplicích Jan Fortelný.

Casper Höjer

Do generálky proti Paksi nastoupil v základní sestavě, vstup do nové sezony ale levý bek z Dánska velmi pravděpodobně vynechá. V týdnu před utkáním s Vikingem totiž Höjera začaly trápit zdravotní problémy. Ty ho ostatně provázely i v minulé sezoně, především v její první polovině, kterou prakticky celou vynechal. Pokud by ve čtvrtek Höjer skutečně nemohl hrát, zastoupil by ho na levém kraji obranné linie nejspíš Tomáš Wiesner. Tím by na druhé straně vznikl prostor pro Jana Mejdra.