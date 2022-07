Nástrahy pro Slavii: umělka a tvrdší míče. Kouč varuje před podceněním

Pod majestátní skálou The Rock, signifikantním znamením maličkého Gibraltaru, se Slavia pustí do první sezonní partie. V teplu jihu Pyrenejského poloostrova zahájí druhé předkolo Konferenční ligy proti místnímu St Joseph´s FC. Vítězství je povinností. Jiný výsledek, byť remízový, by byl hned na úvod ročníku označen za absolutní selhání. „Kdyby tady byla sopka nebo Marťani, musíme hrát stejně. Doufám, že si hráči uvědomují, že jejich výkon může ovlivňovat postavení v týmu do dalších zápasů,“ varuje před podceněním trenér Jindřich Trpišovský. Hrát se bude na rizikové umělé trávě.