Plzeňská cesta k výhře: jen dvě střely, epesní akce i vypískání Chorého

Zápas na menším, ale útulném a nakonec solidně zaplněném stadionu začal pro Plzeň ve stylu počasí v Helsinkách – tedy v ideální teplotě prosluněné sluncem. V páté minutě vypálil Pavel Bucha, domácí kapitán Miro Tenho zvedl ruce viditelně do směru míče a nebylo co řešit – penalta! Míč si vzal Tomáš Chorý, v důležité chvíli nezazmatkoval a poslal gólmana na druhou stranu. Z Bílkovy družiny spadla nervozita, která logicky plynula z důležitosti úvodního ostrého duelu sezony.

Viktoria pokračovala v daném plánu – držela se v pevném bloku, s domácími křídly zůstávali na stranách hluboko Kopic s Mosquerou, čímž Plzeň hrála místy až na šest obránců. Přesto mohla během první půle dvakrát navýšit vedení – Chorý v jasné pozici volil zbytečnou přihrávku na Havla, gól Lukáše Hejdy neplatil pro ofsajd přihrávajícího Radima Řezníka. „Už o půli jsem mu (Chorému) říkal, že tohle musí vzít na sebe a zakončit,“ pravil po utkání plzeňský kouč Michal Bílek.

Doma jim ukážeme, zač je toho loket, říká Tomáš Chorý po Helsinkách Video se připravuje ...

V závěru prvního poločasu a následně po přestávce mnohem víc hrozili domácí HJK – hned první pokus na bránu Staněk vytáhl na roh při nebezpečné hlavičce Raduloviče, stejný hráč pak v dobré pozici trefil břevno. Západočeši přežili úvodní dějství, ale nepoučili se. Radulovič se chvíli po přestávce ve své třetí šanci utkání nezmýlil a srovnal skóre.

Český mistr naštěstí zareagoval správně – Kopic skvělý výkon směrem dozadu vyšperkoval o sedm minut později epesní gólovou akcí – po kombinaci s Kalvachem mu přiťukl míč Bucha, plzeňský křídelník si balon navedl na vápno a levačkou na zadní tyč přesně zakončil. Plzeň přitom byla vysoce efektivní. Dva góly totiž vytěžila z pouhých dvou střel mezi tři tyče.

„Výsledek je dobrý, s tím jsme sem přijeli, abychom měli v odvetě výhodu, což se podařilo. Nebylo to jednoduché utkání, stál proti nám rozehraný soupeř. Umělka je přeci jen něco jiného než přírodní tráva, bylo tam z naší strany místy dost ztrát,“ hodnotil Bílek.

Plzeň dohrávala utkání jen se dvěma ofenzivními hráči – Kopice vystřídal v závěru krajní obránce Libor Holík, defenzivnější střeďák Kristi Qose nahradil na podhrotu Jana Sýkoru. Na útočení zbyl střídající forvard René Dedič, na levém křídle zvládl celý duel častý zakončovatel Jhon Mosquera.

Západočeši se pořádně zapotili. Domácí hnal za bránou menší, ale o to hlasitější kotel. Známá melodie písně „Zelená je tráva, fotbal to je hra“ se slovy ve finštině při nástupu do utkání fanoušky obzvlášť rozdováděla. Na stadionu se nakonec sešlo 5 246 diváků, zhruba polovina kapacity. Ti zápasu dodali zajímavou kulisu. Při střídání vypískali Tomáše Chorého, když se jim nelíbilo, jak plzeňský dlouhán chodil do soubojů a po faulech několikrát padl k zemi.

Plzeň v klíčovém boji o Evropu, což je pro celý klub ultimátní cíl, spoléhá dál na pevnou defenzivu. O pasivním výkonu trenér Bílek nehodlal polemizovat. „V odvetě zvolíme takovou taktiku, která nám přinese úspěch. Jak už jsem říkal před zápasem – zajímá nás jedině postup,“ dodal razantně kouč.

Ani v domácím zápase se nedá čekat, že Západočeši výrazně změní taktiku. Věří, že fungujícím způsobem přeskočí do dalšího kola kvalifikace o Ligy mistrů a zajistí si účast v evropském podzimu. Z ní plyne důležitý bank, minimálně 75 milionů za případnou Konferenční ligu.

Za týden se musí mít sakra na pozoru, finský šampion naznačil, že dopředu dokáže vytvářet zajímavé věci a slušně zatápět. „Nemohli jsme si myslet, že to bude jednoduché utkání, hráli jsme proti několikanásobnému mistru Finska. Jejich hráči hodně měnili místa, v první půli jsme s tím měli problémy,“ zakončil západočeský kouč.