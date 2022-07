Viktoria po třech děsivých letech krok od návratu do skupiny evropských pohárů: Nacpěte si kapsy!

Jdou do toho s elánem, ale ty konce... Tři roky plné evropských krachů má za sebou plzeňská Viktoria. Dnes (19:00, O2 TV) se z devastující série může fotbalový mistr oklepat, stačí to doma ve 2. předkole LM »doklepat« proti HJK Helsinky k postupu. První zápas ve Finsku vyhrál 2:1.

Zatím mají Plzeňáci houby, ale od vítězství z helsinské umělé trávy větří čerstvý závan eurobankovek! Nacpou si konečně chuďasové kapsy? Stačí dnes neprohrát a zajistí si po třech letech skupinu některého z evropských pohárů. Přinejhorším Konferenční ligy, což znamená příjem od UEFA v přepočtu 73,5 milionu korun. Navíc s nadějí na 391milionovou Champions League (znamenalo by to vyřadit ještě dva týmy), nebo 90milionovou Evropskou ligu (při vyřazení aspoň jednoho ze dvou následujících soupeřů). Všechno jsou to pro klub životně důležité injekce.

Vyprodáno

„Vše podřídíme postupu. Věřím, že nás k němu poženou i diváci,“ prohlásil trenér Michal Bílek. Stadion je vyprodaný, s podporou počítat může. „Helsinky čeká u nás peklo! Nedáme jim ani metr prostoru,“ slíbil bojovně střelec Tomáš Chorý. Zbývá dotáhnout nadějně rozehrané předkolo k postupu. Tedy přesně to, co Plzni v posledních letech nešlo...

Pohádky měnili v horory

Postup zmařený v nastaveném čase. Nebo na konci prodloužení a navíc v přesilovce. To vše Plzeň pamatuje z posledních tří let. I proto je třeba zůstat před odvetou s Helsinkami ve střehu.

2019/20, 3. předkolo EL

Plzeň – Royal Antwerpy.. 2:1pp

Krmenčík smazal náskok belgického týmu 1:0 z prvního zápasu v 82. minutě, v sedmé minutě prodloužení přidal druhý gól. Jenže ve 112. Antwerpy snížily a postoupily díky pravidlu o gólech z cizího hřiště, které nyní už neplatí.

2020/21, 2. předkolo LM

Alkmaar – Plzeň .. 3:1pp

Plzeň vedla v Alkmaaru, ale v páté minutě nastavení brankář Hruška hloupě fauloval a Nizozemci z penalty srovnali. V prodloužení přidali další dvě trefy.

2020/21, play off EL

Hapoel Beer-Ševa – Plzeň ........ 1:0

Hrálo se stejně jako předtím s Alkmaarem na jeden zápas. Gól dostala Viktoria už ve 4. minutě z penalty, na odpověď se nezmohla.

2021/22, play off KL

CSKA Sofi a – Plzeň.................................................................3:0pp

Hořký konec, který už spadá do éry trenéra Bílka. Před rokem si Viktoria do Bulharska k odvetě vezla slibný náskok 2:0, ale nestačil. Postupový gól dali domácí ve 119. minutě i v deseti, Plzeň od druhé půle úplně vypadla z role a jen se bránila.