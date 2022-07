Bílek o odvetě: Pokud uděláme změnu, tak jen jednu. Jaké věci chce zlepšit?

Bude náskok 2:1 z Helsinek stačit?

„První výsledek je velmi dobrý, není jednoduché vyhrát v kvalifikaci o Ligu mistrů na soupeřově půdě a nám se to podařilo. Dává nám to do odvety určitě optimismus, ale pořád nás čeká nesmírně těžké utkání. V zápase u nich několik situací zavánělo gólem, v ofenzivě mají velkou kvalitu. Věřím, že jsme dobře připravení a zvládneme to. Zdravotní stav hráčů je v pořádku, všichni jsou fit.“

Pokud postoupíte a získáte jistotu podzimu v Evropě – přijde radost, úleva?

„Radost to bude určitě, pokud se nám to podaří, to je jednoznačné. Dali jsme si za cíl postup do skupiny evropských pohárů. Čeká nás velmi důležitý krok, aby se to povedlo. Uvědomujeme si důležitost utkání, těšíme se na plný stadion a doufáme, že se to povede.“

Uvažujete nad změnami v sestavě?

„Jak jsem říkal - zdravotní stav hráčů je dobrý, nemáme velké problémy. Neříkám, že sestava bude totožná jako v Helsinkách. Ale pokud by ke změnám došlo, bude jen jedna. Uvidíme po tréninku.“

Jakou taktiku očekáváte od soupeře?

„Budou se držet toho, co proti nám praktikovali v prvním zápase. Těsně před ním je posílil jeden útočník (Malik Abubakari z Malmö). V ofenzivě jsou velmi nepříjemní, mají tam vysoké, pohybově šikovné hráče, po stranách hřiště je zdobí rychlost i dobré centry. Provází je zodpovědná hra, jde o silové mužstvo, podstupují hodně soubojů, na nás bude nenechat je směrem dopředu příliš rozběhnout.“

Zaměřili jste se na jejich nebezpečné náběhy za obranu?

„Ano, nechceme je pouštět do rychlých náběhů. Nejde jen o hrotového útočníka, ale hlavně po své pravé straně mají rychlého a nebezpečného hráče (Brazilce Murila). Musíme se zlepšit v tom, aby jejich průnikové přihrávky za naše obránce nechodily.“

Doma jim ukážeme, zač je toho loket, říká Tomáš Chorý po Helsinkách Video se připravuje ...

Spoléháte na domácí prostředí, kde máte historicky v pohárech výbornou bilanci? (v posledních osmi pohárových zápasech doma Plzeň sedmkrát zvítězila)

„O tom jsme se vůbec nebavili, každé období je trošku jiné. První zápas v Helsinkách jsme zvládli výborně, co bylo předtím, nás nezajímá. Žijeme současností, soustředíme se na soupeře, ne na naši domácí bilanci.“

Na co dalšího jste se v přípravě zaměřili?

„Zmiňovali jsme náběhy, pak určitě jejich standardky, které nás také trošku zlobily. To jsou dvě věci, kde se musíme zlepšit. Mají hráče s výbornou kopací technikou, tři vysoké stopery a dva střední útočníky, to je jejich síla. Chceme se vyvarovat tomu, aby soupeř zahrával standardky, naopak my chceme být aktivní, abychom si je vynutili na soupeřovi.“

Půjdete do zápasu s větší aktivitou směrem dopředu?

„Budeme chtít hrát aktivně, ne jenom bránit výsledek, to v žádném případě. Platí pro nás to, co v každém zápase – hrát poctivě dozadu, ale také chceme být nebezpeční dopředu. Jdeme do zápasu s cílem vyhrát, uspět a potěšit fanoušky, udělat radost i sami sobě a mít jistotu základní skupiny evropských pohárů.“

Tomáš Chorý slíbil soupeři v odvetě peklo, máte to stejně jako váš útočník?

„Slibovat nic nebudu, on to řekl v Helsinkách v pozápasové euforii. Jdeme do toho s pokorou, víme, že nesmíme nic podcenit. Helsinky první zápas po herní stránce zvládly dobře, mají velmi šikovné hráče a nebezpečný tým. Musíme být od první do devadesáté minuty koncentrovaní, když to splníme, věřím, že to zvládneme.“