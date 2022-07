Horváth před odletem Plzně: Nemám rád umělku, je to úplně jiný sport

Kapitán plzeňské Viktorie Lukáš Hejda by měl být zdravotně v pořádku před vstupem do předkola Ligy mistrů • ČTK / Chaloupka Miroslav

Cesta za Ligou mistrů začíná! Plzeňští fotbalisté v úterý dopoledne odletěli do Helsinek, kde zahajují druhé předkolo Ligy mistrů. Do souboje s HJK jde český mistr v roli favorita, zároveň se musí vypořádat s nepříjemným soupeřem i jednou neznámou – umělou trávou, na které se v Bolt Areně hraje. „Nevíme, v jakém je stavu,“ řekl novinářům před odletem asistent trenéra Viktorie Pavel Horváth.

Co jste o Helsinkách během přípravy na dvojtukání zjistili?

„Máme dost informací. V několika zápasech trošku změnili herní rozestavení, přišel k nim jeden útočník ze Švédska (Paulus Arajuuren). Uvidíme, v jaké sestavě nastoupí. Informací máme dost a věříme, že jsme na ně připravení.“

Považujete se za favority?

„Je to dvojzápas proti soupeři, se kterým jsme nikdy nehráli. Byl bych se slovem favorit opatrný. Šance možná máme větší. Hraje se to na dva zápasy, teď si musíme vytvořit pozici na to, abychom měli lepší postavení před odvetou. Pak uvidíme.“

Stihli jste se nachystat na tříobráncové rozestavení soupeře?

„Už v posledním zápase proti Besiktasi, který také hrál na tři stopery, to bylo daleko lepší než proti St. Truidenu. Věříme, že jsme na to připravení.“

Už je v pořádku kapitán Lukáš Hejda?

„Kdybyste se ptali jeho, asi vám řekne, že trénoval na umělce, což je super (úsměv). Myslíme si, že Lukáš je připravený.“

A jste připravení na umělou trávu, která vás v Helsinkách čeká?

„Nevím úplně, v jakém je stavu. Viděl jsem ji v televizi, vypadá zdálky stejně jako ta naše. Je to umělá tráva, měli jsme na ni včera (v pondělí) trénink, ještě nás čeká předzápasový na té, na které se bude hrát. Tahle generace hráčů byla na umělce přes zimu poměrně často, je to otázka pár minut, než si na to zvyknou. Pak je otázka, zda je hřiště nakropené, jak dlouho vydrží mokré a potom jaké bude, když uschne. Není to klasická tráva, ale pro nás to je jeden zápas a my ho musíme zvládnout tak, abychom byli spokojení.“

Není zvláštní, že UEFA takhle důležité zápasy nechá hrát na povrchu, na který nejsou týmy zvyklé?

„To asi není otázka pro mě. Každopádně ve Finsku je asi těžké pěstovat trávu celý rok, spíš je to hokejová země.“

Vám osobně se hrálo na umělce jak?

„Hrozně. Já nemám rád umělku, je to na ní úplně jiný sport. Pro hráče, kteří váží jako já, ale i pro ty lehčí, je to náročné - trpí kolena, záda, kotníky. Mělo by se hrát na přírodních travách.“

Pomohly vám v přípravě materiály od Petra Mareše? (obránce/záložník RFS Riga, který proti Helsinkám nastoupil v prvním předkole Ligy mistrů).

„Marek Bakoš s ním komunikoval, nějaké informace dostal. Nevím, zda byly úplně rozhodující, ale určitě za ně děkujeme.“

Jsou kluci správně nastavení?

„Před chvílí se probudili, nasnídali, takže jsou všichni spokojení. Těšíme se na cestu, aby proběhla tak, jak má, byli jsme ve Finsku včas a měli nějaký odpočinek před tréninkem. Všichni víme, o co hrajeme. Chceme do pohárové Evropy a tomu jsme podřídili všechno.“

Nečeká se velká návštěva a bouřlivá atmosféra, může vám to pomoct?

„Fotbal by se měl hrát před fanoušky, když bude bouřlivá atmosféra, tak jenom dobře. Ale určitě to nebude třeba jako na Besiktasi.“

Co říkáte losu dalšího předkola, že vám vyšla stejná dvojice soupeřů pro varianty v Lize mistrů i v Evropské lize (Šeriff Tiraspol/ Maribor)?

„Je to zajímavý. Asi se jim z osudí nechtělo dál tahat, takže to udělali takhle (úsměv). Pro nás je to jedno. Musíme se teď soustředit na Helsinky a pak uvidíme, v jaké fázi to bude.“