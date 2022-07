Plzeň o Evropu: konec zmaru a půstu, rozehrál Bílek „mind games“?

Tři poslední roky zažívali v evropských kvalifikacích příšerné stavy. Plzeňská Viktoria si naposledy zahrála Ligu mistrů v sezoně 2018/19, po třetím místě v základní skupině prošla do jarního kola vyřazovací fáze Evropské ligy, kde ztroskotala na Dinamu Záhřeb (2:1, 0:3).

Od té doby zažívá dlouhý a bolavý půst. Přitom v každém roce se o postup a inkasované miliony připravovala v letních kvalifikacích zbytečnými kiksy. Duely s Antverpami, Beer Ševou a naposledy proti bulharskému CSKA Sofie provázely chyby a kolapsy, které klubu značně zkomplikovaly situaci.

Evropskou dietu hodlá český mistr utnout. Po titulové jízdě na domácí scéně vypadá Viktoria jinak než za časů Pavla Vrby a Adrian Guľy. Prošla výraznou proměnou, co se týká složení kádru i způsobu hry. Po éře mistrovské party přes snahu o budování technicky dominantního týmu pod slovenským vizionářem Guľou se taktovky chopil v květnu 2021 Michal Bílek.

Mužstvo vrátil k tvrdé dřině a poctivé defenzivě. Možná otočil kormidlo směrem od moderních evropských trendů, nicméně sklízí úspěchy. Oblíbený výsledek 2:1 založený na fungujícím obranném bloku přivezl český mistr i z úvodní zrádné partie na umělce v Helsinkách.

„Není jednoduché vyhrát v kvalifikaci o Ligu mistrů na soupeřově půdě a nám se to podařilo. Dává nám to do odvety určitý optimismus, ale pořád nás čeká nesmírně těžké utkání. V zápase u nich několik situací zavánělo gólem, v ofenzivě mají velkou kvalitu,“ upozornil na tiskové konferenci den před zápasem plzeňský kouč.

Bílek zmínil možnost jedné změny v sestavě, spíš ale rozehrál „mind games,“ chcete-li obalamutění soupeře. Podle informací Sportu půjde do zápasu stejná sestava, pokud nedojde těsně před výkopem k neočekávanému problému.

„Zdravotní stav hráčů je v pořádku, všichni jsou fit,“ zmínil kouč před pondělním podvečerním tréninkem. Chybí pouze dlouhodobí marodi Aleš Čermák a Robin Hranáč, na aktuální evropskou soupisku se nevešli Ondřej Mihálik a stoper Tijani. Trénovala i letní posila Jan Kliment, který necestoval do Helsinek kvůli dávnému karetnímu trestu z působení v dánském Bröndby.

Všichni v klubu si uvědomují, že případný postup přinese vedle sportovních benefitů do klubové kasy první finance (jistých přibližně 75 milionů korun za start v Konferenční lize). Odsune se první balvan, na podzim si tým zahraje šest kvalitních zápasů na mezinárodní scéně.

Dalším soupeřem bude jeden z dvojice Šeriff Tiraspol–NK Maribor, první duel skončil 0:0. Ani tady by se Viktoria nakonec nemusela zastavit, což by znamenalo další peníze, které majitel Adolf Šádek pro zajištění klubu nutně potřebuje.

Západočeši se opřou o vyprodanou Doosan Arenu. Domácí prostředí mužstvu dlouhodobě svědčí – v pohárech od debaklu 0:5 s Realem Madrid ve skupině Ligy mistrů v listopadu 2018 Plzeň neprohrála v posledních osmi zápasech a z toho sedmkrát zvítězila. „Každé období je trošku jiné. První zápas v Helsinkách jsme zvládli výborně, co bylo předtím, nás nezajímá. Žijeme současností, soustředíme se na soupeře, ne na naši domácí bilanci,“ odmítl Bílek jakékoli spekulace.

Svému týmu znovu naordinuje zodpovědnou defenzivu, se kterou si získal v Plzni respekt a která mu dlouhodobě funguje. Otázky na přílišnou pasivitu v prvním duelu odmítá, do své taktiky si nenechá příliš rýpat.

„Budeme chtít hrát aktivně, ne jenom bránit výsledek, to v žádném případě. Platí pro nás to, co v každém zápase – hrát poctivě dozadu, ale také chceme být nebezpeční dopředu,“ slíbil. Už v úterý večer se ukáže, zda Viktoria evropské prokletí zlomí a Bílek si odškrtne zásadní úkol. „Radost to bude určitě, pokud se nám to podaří, to je jednoznačné,“ pousmál se den před výkopem.