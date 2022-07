Největší šviháci v NHL: Pastrňák zazářil, stylové hvězdy za ním

David Pastrňák neproslul v zámoří jen jako elitní střelec. Stal se taky módní ikonou. V NHL je ovšem více štramáků • FOTO: koláž iSport.cz Vypadám dobře a dobře se taky cítím. David Pastrňák neproslul v NHL jen jako elitní střelec. Stal se taky módní ikonou. Fanoušci ho už loni zvolili nejlíp oblékaným hráčem ligy, letos korunu krále hokejových módemanů na webu The Athletic obhájil. Tak jako na ledě baví tvořivostí a šikovností, staly se oblíbeným fenoménem jeho nápadité, někdy až bizarní obleky. Někdo obrací oči v sloup, ale svým stylem udává trend. Zde je přehled deseti největších štramáků NHL za poslední sezonu.

10. Anthony Duclair (Florida) Během sezony zaujal výraznými outfity a dostal Panthers na módní radar. Kdyby se po operaci achillovky nevrátil do akce až v polovině minulé sezony, mohl se umístit výš. Ale v týmu má i zdatné konkurenty, Radko Gudas se jednou vytasil v klobouku s pírkem. „V módě už udávají kurz spíš mladí. Dřív nosili, co jim koupila mamka. Potřebují dorůst do vlastního stylu, my starší je usměrňujeme,“ řekl. Vždy usměvavý je před zápasy v NHL Anthony Duclair. Náladu mu zpříjemňují i vyvedené outfity • Foto Instagram / Anthony Duclair

9. Yanni Gourde (Seattle) Po příchodu z Tampy se dlouho držel námořnického stylu, předvedl se třeba i v obleku, který ladil s modrozelenými barvami klubu. V první sezoně Krakena v NHL patřil k předním hráčům nového týmu na ledě a stejně tak pochopil, že součástí jeho poslání je taky dobře se oblékat. Módní hodnotitelé ho kvůli tomu milují, v mužstvu ho prý nejlíp doplňovali Will Borgen a Haydn Fleury. Jeden z nejlepších útočníků Seattlu Yanni Gourde září i při vstupu do šatníku • Foto Twitter / Seattle Kraken

8. K´Andre Miller (NY Rangers) Ve své první úplné sezoně v NHL bez covidových omezení se stal nastupující hvězdou hokejových fešáků. Podle nemnohých fotografií, které New York Rangers zveřejnili, vyznává 22letý bek stylové temné barvy. Klub časem začal dávat přednost fádním fotografiím hráčů oblečených v teplácích nebo šortkách, což bývá v mnoha týmech uniforma obvyklá při domácích zápasech. Talentovaný obránce K'Andre Miller vletěl do ligy ve stylu, a to nejen díky hokejovým dovednostem • Foto Twitter / New York Rangers

7. Mathieu Joseph (Tampa Bay) V týmu patří k domestikům, ale v módě se dovede vyčlenit z davu. Je moderní, cool, ale nikdy nejde za hranu, tedy pokud jde o to, co nosí na sobě. Drží se spíš klasických střihů, ty však ozvláštňuje pestrými barvami a osobitými prvky. Podle znalců tímto pojetím připomíná své kořeny z montrealského předměstí. Mathieu Joseph asi nikdy nebude největší hvězdou na ledě, ale před zápasem už to tak úplně neplatí • Foto Instagram / Tampa Bay Lightning

6. Elvis Merzlikins (Columbus) Jeho styl a osobnost ladí s ikonickým křestním jménem, jež dostal podle krále rock n´rollu. Když Blue Jackets zrovna nefrčeli, outfity jejich gólmana byly po celou sezonu tím, nač se stálo za to těšit. Vyznavač kšand, klobouků a pestrobarevných obleků umí zaujmout a pobavit. Až se jeho týmu začne víc dařit, určitě vytáhne něco ještě divočejšího. Jokerův oblek při rozhovoru předvedl gólman Columbusu Elvis Merzlikins • Foto Twitter.com/JacketsInsider

5. Adam Lowry (Winnipeg) Útočník Jets matně připomíná něco mezi váženým univerzitním profesorem a šerifem. Vypadá svěže, ačkoli se může zdát, že si oblékl šaty po tátovi. Drží si svůj styl a je mu věrný. „Nemusíte na sebe házet věci, jen abyste zapůsobili na ostatní. Pokud si myslíte, že v tom vypadáte dobře a nosíte to rádi, je to v pořádku. Nejdůležitější je nosit to, v čem se cítíte šťastní,“ řekl. Adam Lowry v NHL vyčnívá svými oblíbenými klobouky • Foto Twitter

4. Patrik Laine (Columbus) Předvedl celou škálu střihů, barevných kombinací a doplňků. Svým oblékáním rozděluje lidi asi nejvíc ze všech hráčů v lize. Je odvážný. Dbá na výrazné detaily jako sluneční brýle nebo kulichy, které zároveň musí ladit s jeho auty. Ať si myslíte, co chcete, jeho chuť posouvat hranice je příkladem pro začínající hráče, aby se oblékali tak, jak se oblékat chtějí. Finský střelec Patrik Laine umí nejen dávat góly, ale také sladit barvy • Foto Twitter / Columbus Blue Jackets

3. Ryan Reaves (NY Rangers) Pokud Laine umí zariskovat a oslnit, je „Reavo“ králem důslednosti. Chápe, co se sluší a patří. Neobléká se příliš okázale, ani nemusí. Jeho silná kolekce barev o něm vypovídá všechno. Zaměřuje se na plné odstíny. Během sezony ho třeba viděli v šatech ušitých ze sytě fialových či zelených látek. Taky jasně ví, co se k obleku hodí.

2. P. K. Subban (New Jersey) Od svého příchodu do NHL byl Subban ojedinělým spojením osobitosti a smyslu pro styl. Ve světě hokejových módemanů patřil k těm, kteří se nebojí riskovat. Měnil barvy a střihy, vždycky dovedl překvapit a přitom zůstal svůj. Nic v jeho podání nebylo dost šokující. Taky měl svou vlastní řadu obleků. „Baví mě navrhovat oblečení a být kreativní. Mám rád, když nastolím určitý směr,“ přiznal. Také zadák P. K. Subban fandí módě. Na snímku s dnes již bývalou partnerkou Lindsey Vonnovou • Foto Profimedia.cz