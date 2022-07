Krejčí nejspíš míří zpátky do Bostonu. Olomouc ostrouhá, tajné přání padne

Blíží se zásadní verdikt. David Krejčí (36) a Boston? Podle zámořských insiderů se blíží dohoda. Po roce v Olomouci by se měl vrátit zase do NHL a válet i po boku Davida Pastrňáka. Na Hané přitom prý doufali, že všechno dopadne úplně jinak. Útočník před MS hlásil, že si v létě utřídí myšlenky a klidně skončí, když na to přijde. Ale tahle varianta je teď nejméně pravděpodobná.

Od pondělí se nakopla jednání mezi Davidem Krejčím a Bostonem. Do té doby šlo spíš o informativní schůzky a sondování terénu. Zámořští reportéři mají nyní jasno, jak vše dopadne. Český útočník se vrátí, zase si zahraje za Bruins, v šestatřiceti letech se těšte na comeback. Po roce v Olomouci si střihne ještě sezonu v NHL.

„Podle mého zdroje se vrátí David Krejčí do Bostonu a měl by podepsat smlouvu na jeden rok,“ ohlásil Lou Merloni v rozhlasovém pořadu „Merloni, Fauria and Mego“. Stejnou věc oznámil i bývalý brankář Kevin Weekes, analytik ESPN: „Krejčí a Boston teď jednají o ročním kontraktu a případném návratu.“

V Bostonu hrál Krejčí od sezony 2006/2007, v roce 2021 kariéru v NHL přerušil a vyrazil na rok do Olomouce. Hlavním motorem pro nečekaný krok byla rodina, chtěl, ať si prarodiče užijí vnoučata a ať jeho děti poznají Česko. A dál? Všechno nechával otevřené. „Musím z hokejového kolotoče vypadnout, utřídit si pak v klidu myšlenky. Děti jsou starší, chodí do školy, o tom taky musím přemýšlet. Faktorů, podle čeho se rozhodnu, je hodně. Třeba ukončím kariéru, nevím,“ říkal před MS ve Finsku.

V Olomouci se spekulovalo, že by se měl Krejčí vrátit zpátky. Ve hře měla být i varianta, že si dá pauzu a v lednu naskočí znovu do extraligy. Pro Hanáky by to byla obří posila pro finiš soutěže. Jenže tenhle scénář asi padá. Stejně jako třinecká cesta, která by dávala logiku kvůli vábení kamaráda Petra Vrány i příchodu trenéra Zdeňka Motáka z Olomouce.

Po draftu generální manažer Bostonu Don Sweeney mluvil o angažování Davida Krejčího spíš v úrovni úvah. Ano, Bruins by si Krejčího v týmu přáli. Ale víc dělat nejde. Čeká se, jestli bude mít útočník zájem vůbec pokračovat.

Podle všeho nejspíš má. Už i Sweeney totiž mluví jinak. Když v pondělí dostal dotaz, zda jednání nabrala nějaké obrátky, reagoval docela konkrétně: „Poslední dobou jsem s Davidem vedl řadu rozhovorů o tom, jaké má plány dál. Strávil hodně času s rodinou a jeho rozhodnutí by se mělo blížit. Doufáme, že jeho volba padne na nás. Samozřejmě bychom ho uvítali zpátky, už před rokem jsem mu říkal, že dveře má otevřené. Na nás je, aby všechny detaily zapadly i do platového stropu a udělám všechno proto, aby tomu taky bylo.“

V Bostonu si Krejčí vydělal 70 milionů dolarů před zdaněním (cca 1,7 miliardy korun). Klidně může podepsat roční smlouvu kolem 2 milionů, aby moc nezatížil platový strop a dal Bruins šanci ještě vyhrát. V minulé sezoně klub hledal centra mezi Davida Pastrňáka s Taylorem Hallem. Krejčí by se sem hodil. Otazníkem ovšem je, zda by takový plán měl i Jim Montgomery.