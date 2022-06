Další rekord Syd the Kid! Hvězdě zase pomohla trampolína pod nohama

Je to jen malá ochutnávka z toho, co se může stát za pár týdnů na mistrovství světa. Američanka Sydney McLaughlinová vylepšila na národní kvalifikaci v Eugene vlastní světový rekord na 400 metrů překážek. Výkonem 51,41 sekundy ubrala pět setin, stejně jako vloni na OH v Tokiu jí pomohla dráha, která se chová jako trampolína.