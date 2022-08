Hvězdy MS do 20 let: Kanaďan před draftem, obr v bráně Švédů i český bek

Kteří hráči budou největšími hvězdami MS do 20 let? • FOTO: Koláž iSport.cz V úterý večer znovu startuje na začátku nového roku odložené mistrovství světa hokejistů do 20 let. V tradičním povánočním termínu se kvůli rozšířené nákaze koronaviru nedohrálo, nyní se začíná nanovo s anulovanými výsledky. Jaké největší juniorské hvězdy se na šampionátu hraném v Kanadě představí? Projděte si pět nejzajímavějších hráčů na MS i seznam několika dalších, které se rozhodně vyplatí sledovat.

Connor Bedard (Kanada) útočník 17 let top prospekt pro draft NHL v roce 2023 Jako jediný v našem výběru ještě neprošel draftem NHL, na řadu by měl přijít příští rok. Jeho jméno má podle odhadů navíc zaznít velmi brzy. Není divu. Šikovný centr má za sebou stobodovou sezonu v juniorské soutěži WHL za Regina Pats (51+49 v 62 zápasech). Na dvacítky jede poprvé, ale na posledních dvou světových šampionátech do 18 let zářil. V 11 zápasech celkem zapsal 13 gólů a 8 asistencí a v roce 2021 navíc jako nejmladší hráč MS ve věku 15 let přispěl ke zlatu Kanady. Connor Bedard byl v 15 letech nejmladším hráčem na MS osmnáctek v roce 2021, kde Kanada získala zlato • Foto Profimedia.cz

Topi Niemelä (Finsko) obránce 20 let draftován v roce 2020, ve 3. kole z 64. místa (Toronto) Při pohledu na dva roky starý draft si možná řeknete, proč řadíme už dvacetiletého beka mezi největší hvězdy letošního MS U20. Vybrán byl až na začátku 3. kola, ale od té doby udělal velký progres a Toronto si mne ruce. V Kärpätu má za sebou už tři sezony mezi dospělými v nejvyšší soutěži. Naposledy dokonce ovládl bodování týmu mezi obránci, když zapsal 10 gólů a 22 asistencí v základní části finské Liigy. On a trojice útočníků Aatu Räty (spoluhráč z Kärpätu), Brad Lambert, Joakim Kemell budou patrně nejvýraznějšími postavami především v přesilovce. Obránce Topi Niemelä (vpravo) a spoluhráč Joel Määttä • Foto profimedia.cz

Logan Cooley (USA) útočník 18 let draftován v roce 2022, v 1. kole z 3. místa (Arizona) Povědomé jméno? Pokud jste sledovali letošní draft, Cooley přišel na řadu jako první po slovenské senzaci na prvních dvou místech. Po Slafkovském a Nemcovi vybrala šikovného centra jako celkově třetího Arizona. Cooley je produktem Národního amerického rozvojového programu, za jehož výběr do 18 let uplynulé dvě sezony hrál. Nyní míří na Univerzitu v Minnesotě, za níž odehraje příští sezonu v NCAA. Od sezony 2023/24 by už rád stabilně hrál v NHL. „Má přesně, co potřebujeme. Má šanci být prvním centrem týmu v NHL,“ řekl generální manažer Coyotes Bill Armstrong na adresu rodáka z Pittsburghu. Mezi prvními třemi hráči draftu NHL 2022 jsou hned dva Slováci! Juraj Slafkovský (uprostřed) se stal jedničkou, Šimon Nemec (vlevo) byl vybrán Devils jako dvojka. Trojkou se stal Logan Cooley • Foto twitter.com

Jesper Wallstedt (Švédsko) brankář 19 let draftován v roce 2021, v 1. kole z 20. místa (Minnesota) Měl by být velkou postavou švédské sestavy a vlastně celého MS. A to nejen díky 191 centimetrům výšky, ale především jeho výkony. Již dvě sezony pravidelně naskakuje v nejvyšší švédské lize (SHL) za Luleu. V minulém ročníku dokonce ve 22 duelech stlačil průměr inkasovaných gólů na 1,98 za zápas, úspěšnost měl solidních 91,8 % a zapsal i tři vychytané nuly. Před třemi lety v pouhých 16 letech pomohl jako dvojka (odchytal dva duely) švédské U18 ke zlatu z MS. Má potenciál dotlačit Švédy k medaili i z dvacítek, ale může se stát, že Wallstedta nakonec mezi brankáři předčí česká jednička Jan Bednář. Švédský brankář Jesper Wallstedt v zápase proti Finsku • Foto profimedia.cz

David Jiříček (Česko) obránce 18 let draftován v roce 2022, v 1. kole z 6. místa (Columbus) A nakonec našeho TOP 5 největší hvězda české reprezentace do 20 let. Vždyť Jiříček získal bronz z letošního seniorského MS ve Finsku ještě předtím, než byl draftován do NHL. Má za sebou tři sezony v extralize v dresu Plzně, poprvé si mezi dospělými zahrál už v 16 letech. Ofenzivně laděný a na puku šikovný bek by měl od modré řídit české přesilovky. Před odletem do dějiště šampionátu měl pozitivní test na COVID-19 a tým musel odcestovat bez něj. V neděli se však ke spoluhráčům v Kanadě připojil a měl by být připraven nastoupit rovnou do úterního zápasu se Slovenskem (20:00 SEČ). Plzeň - České Budějovice: Jiříček skrytou střelou po buly překonal Hrachovinu, 3:1 Video se připravuje ...