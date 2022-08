Na premiéru filmu Jana Kollera dorazily i sličné dcery z Monaka: Táta je herec!

Pohádka o tom, jak skromný Jenda ze Smetanovy Lhoty vlastní pílí ke skvostné kariéře přišel, dospěla do finále na stříbrném plátně. Film Jan Koller – Příběh obyčejného kluka měl premiéru.

Biograf ve Slovanském domě. Do paláce, který patřil hraběcímu rodu Vršovců, včera vstoupil fotbalový velikán Jan Koller (49).

Krk a hlava

V něžném doprovodu své okouzlující lásky Zuzany Sophie Petzoldové (35) a dcer Hedviky (18) a Kateřiny (13), které má s exmanželkou Hedvikou (45). Sličné slečny dorazily z Monaka, protože tátovu hereckou premiéru si prostě nemohly nechat ujít. Jejich »maceška« při tom prozradila, jak to v jejich vztahu s Janem funguje. „On je hlava a já jsem krk, který tou hlavou hýbe,“ usmívala Zuzana.

Zvědavý Jágr

„Je to upřímný příběh, který jsem zažil, a možná by mohl někoho motivovat, aby se nevzdával svých snů, i když mu všichni ostatní říkají, že na to nemá,“ pronesl hrdina snímku a spousty mladých plejerů Jan Koller. Přivítal se s hosty, mezi nimiž hokejový nezmar Jaromír Jágr (50) prohodil: „Těším se. Nechám se překvapit, jaké to bude.“ Pak světla v sále zhasla, promítačka spustila cvrkot a diváci hltali děj nevšedního dokumentu…

