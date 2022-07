Jan kdo? Nepustíme tě, slyšel ve škodovce Koller u závory na Spartě

Pátého března 1995. Nejspíš si na tu chladnou neděli už nepamatujete, ale v kariéře Jana Kollera byla osudová. Poprvé si zahrál první ligu, jeho Sparta tenkrát přijela do Benešova. Než ale k tomuhle milníku došlo, obr ze Smetanovy Lhoty si na Letné užil své. Přijetí nebylo zrovna vřelé – a začalo to už prvním příjezdem na stadion. I o téhle kapitole fotbalové cesty historicky nejlepšího střelce české reprezentace vypráví dokument Jan Koller – Příběh obyčejného kluka. Bude mít premiéru už 10. srpna a iSport.cz přináší exkluzivní ukázky z filmu.

Doma ve Smetanově Lhotě jezdil na traktoru a fotbal hrál jen na žízeň, ale díky brigádě v České národní bance a hodnému kolegovi Václavu Tichému se dostal do béčka slavné Sparty. Jan Koller nečekanou šanci náramně využil a na jaře 1995 poprvé vkročil do kabiny tehdejších českých šampionů. Bylo mu necelých dvaadvacet.

„Viděli jsme ho hrát proti nám,“ líčí Pavel Nedvěd , jedno z hlavních sparťanských es té doby. Mluví o modelovém zápase, v kterém Nedvěd a spol. vyhráli 5:2 a oba góly béčka vstřelil Koller. „Vláďa Borovička, asistent trenéra Sundermanna, se chytal za hlavu a říkal: Co to tady máte? To není možný, to je super kluk a super hráč. Ať k nám přijde druhý den na trénink.“

Dvoumetrovému nesmělému obrovi to mohlo přidat jako sen, ale byla to sladká realita. „Byl jsem strašně nervózní,“ vybavuje si Koller.

Dál už to tak snové nebylo. „Přihasil jsem si to na Letnou s mojí škodovkou stopětkou – a nejdřív mě tam ani nepustili. Nechal jsem auto před bránou a šel jsem dál pěšky,“ popisuje Koller složitý start štace ve sparťanském áčku.

A co teprve noví spoluhráči! Všichni z něj byli paf. Trefně to shrnuje obránce Tomáš Požár: „Myslím, že pro některé hráče v té době, kdy kabina byla nabitá hvězdami, to mohl být docela šok.“

V šoku byl i Petr Kouba, brankář vicemistrů Evropy 1996. „Popravdě řečeno, nevypadal moc dobře,“ vykládá Kouba. „Potřebovali jsme posilu do útoku a čekali jsme, koho nám vedení přivede. A najednou se objevil obrovský kluk…“

