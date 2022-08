Panika fanoušků United. Příchod rasisty zatrhli, teď hrozí „spratek“

Erik ten Hag začal angažmá na Old Trafford porážkou • ČTK / AP / Dave Thompson

Fred dumá nad tím, co je špatně? • ČTK / AP / Dave Thompson

Scott McTominay se pustil do boje s přesilou • Reuters

Nádherný pohled na tribuny Old Trafford • Reuters

Za národní tým Franci nastoupil Adrien Rabiot do 29 zápasů • Profimedia.cz

Zatímco příchod Rabiota do United je ve hře, Arnautovič už je mimo • Koláž isport.cz

A je to tu zase… „Může to být horší?“ kroutili hlavami fanoušci United. Může. Porážka s Brightonem (1:2) v úvodním partu Premier League působí jako pohlazení po duši oproti tomu, co následovalo. Jedním slovem? Panika. Ihned po zápase se anglickými médii rozšířila zpráva o tom, že Manchester jedná o příchodu Marka Arnautoviče, což příznivcům Rudých ďáblů přivodilo malou srdeční slabost a angažování Rakušana zatrhli. A proč v úterý fandili ve 3. předkole Ligy mistrů Monaku v souboji s PSV?

Mělo to dva důvody. Prvním je Cody Gakpo. 23letý křídelník PSV, jenž se ocitl na radaru Manchesteru United. Stojí o něj především Erik ten Hag. Ten sice toužil primárně po Antonym. Jenže Ajax nalepil na záda brazilského šikuly astronomickou cenovku 80 milionů eur.

Proto se vedení Red Devils poohlédlo po jiné variantě. A Gakpo, který v minulém ročníku Eredivisie ve 27 duelech nastřílel 12 gólů a přidal 13 asistencí, představuje výrazně levnější možnost. PSV údajně požaduje částku okolo 35 milionů eur. Jenže...

O prodeji nechce momentálně ani slyšet, protože kráčí po stezce vedoucí do základní skupiny Ligy mistrů. A proto fanoušci Red Devils fandili Monaku, aby vyřadilo PSV, což by umetlo cestu k zisku Gakpa.

Cody Gakpo v dresu PSV září a zájem o něj jeví Manchester United • Foto Profimedia.cz

Druhý důvod se rovněž váže s hráčem, jenž je spojován s příchodem na Old Trafford – Adrien Rabiot. Muž s pověstí francouzského spratka. Všude, kde byl, přitahoval pozornost. A ne zrovna pozitivní.

Jeho životopis malérů a skandálů je vskutku interesantní. Posuďte sami.

Na začátku sezony 2015/16 si ve dvaceti za zády manažera snažil vydupat úprk z Paris Saint-Germain. „Vyloženě mě to znechutilo,“ vzpomínal Laurent Blanc, tehdejší kouč PSG. „Adrien měl platný kontrakt na dalších pět let. Z jeho strany šlo o absolutně neprofesionální jednání.“

O tři roky později se nevměstnal do nominace Francie na mistrovství světa. Byl zařazen na náhradní listinu, kdyby se někdo zranil, což obnášelo, že se musel udržovat v kondici. To se ho dotklo. Trenérovi Didieru Deschampsovi napsal básničku, ve kterém ho slušně řečeno poslal do háje.

V říjnu 2018 společně s Kylianem Mbappém dorazili pozdě na předzápasový mítink. Thomas Tuchel oba vyřadil za trest ze sestavy. To se Rabiotovi nelíbilo... V lednu 2019 navíc odmítl podepsat novou smlouvu a byl přeřazen do rezervního týmu. Tím ale výčet z ročníku 2018/19 nekončí...

Adrien Rabiot oblékl dres PSG ve 227 zápasech, ve kterých dal 24 gólů a na 14 nahrál • Foto Profimedia.cz

Po trpkém vyřazení PSG v osmifinále Ligy mistrů s Manchesterem United si večer vyrazil užít „trochu“ zábavy. V podnapilém stavu pak lajkoval příspěvky na sociálních sítích oslavující postup Red Devils.

Není divu, že vedení francouzského klubu bublalo vztekem. Vztah s Rabiotem se ale definitivně rozpadl, když jeho matka a agentka v jedné osobě Veronique prohlásila: „Můj syn je rukojmí PSG. Za chvíli bude přežívat jen o chlebu a vodě.“

Pro svého syna požadovala plat ve stejné výši, jako měli Neymar s Mbappém. Marně. A tak se Rabiot ocitl na přestupové listině, nežádoucí objekt.

Upsal se Juventusu navzdory tomu, že se o něj hlásila Barcelona. Ta z jednání vycouvala poté, co odmítla do smlouvy zanést záruku, že Rabiot bude pravidelným členem základní jedenáctky, což požadovala jeho matka Veronique.

Ta se podepsala i pod další skandál. Když na Euru 2020 Mbappé neproměnil rozhodující penaltu a Francie senzačně balila kufry už v osmifinále, televizní kamery ji na stadionu zachytili v peprné výměně názorů s rodiči Kyliana.

Za národní tým Franci nastoupil Adrien Rabiot do 29 zápasů • Foto Profimedia.cz

A také Paula Pogby, kterému vyčítala lehkovážnou ztrátu míče vedoucí k vyrovnávací brance Švýcarska na 3:3, jež poslala duel do prodloužení a následně do osudných penalt.

O Rabiotovi se rovněž šušká, že v kabině nejde zrovna o oblíbeného parťáka. Navíc jeho výkony na hřišti nejsou vždy zrovna dechberoucí. Juventus v létě Francouze odstavil a snaží se ho za každou cenu zbavit.

Když k tomu všemu přičtete jeho matku, vznikne časovaná bomba, která může kdykoli bouchnout. Není divu, že fanoušci na Old Trafford z jeho možného příchodu zrovna nekřepčí.

Kromě United se o Rabiota zajímalo právě i Monako, které by ho angažovalo v případě, že by si zajistilo účast v Lize mistrů. Proto příznivci Rudých ďáblů tolik fandili knížecímu klubu. Vyřazení PSV by uhasilo dva doutnající požáry.

To se ale nestalo, dál jde totiž nizozemský celek, což výrazně komplikuje přestup Gakpa a Rabiota naopak pošťouchlo na Britské ostrovy.

Marko Arnautovič v dresu Bologny • Foto Profimedia.cz

Fanoušci v Divadle snů si alespoň oddechli, že zastavili příchod Arnautoviče. Proti němu se utrhla lavina odporu. Taková, že nejvěrnější příznivci Rudých ďáblů bombardovali vedení klubu - jeho přestup si nepřejí za žádnou cenu. A pokud přijde, vrátí permanentky a přestanou chodit na stadion.

Vadila jim především Arnautovičova nálepka rasisty, když byl obviněn z použití protialbánské nadávky během zápasu Rakouska proti Severní Makedonii na Euru 2020. UEFA mu po incidentu udělila distanc na jeden zápas. Vedení United nakonec zařadilo zpátečku.

Manchester zažívá krušné časy. V dnešní době není jednoduché fandit slavnému klubu, který každým rokem, měsícem i dnem ztrácí na lesku. Ve fanoušcích to bobtná. Mají toho dost a s obavami vyhlížejí další šokující jméno spojující se s přestupem na Old Trafford. Kdo bude další?