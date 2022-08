Rušnou Itálii vyměnili za klid Francie. Čeští biatlonisté bydlí u ex-soupeřky Soukalové

Corrençon-en-Vercors. Tak zní jméno francouzského střediska, kde se čeští biatlonisté připravují na novou sezonu. Konkrétně se jedná o první vysokohorské soustředění. V porovnání s Itálií se podle trenéra Michaela Málka (45) jedná o mnohem klidnější destinaci.

Pro biatlonovou reprezentaci začala příprava na nový ročník, a pro start si vybrali klidné místo ve Francii. Mimo krásnou přírodu zaujme ale také ubytování. Reprezentanti bydlí u pětinásobné mistryně světa Marie Dorinové-Habertové (36).

Bývalá velká rivalka Gabriely Soukalové (32) otevřela společně s manželem Loïsem Habertem (38) a někdejším běžcem na lyžích Robinem Duvillardem (38) hotel s názvem Zecamp. Jedná se o speciální hotel, který je přizpůsoben sportovcům. „Za dveřmi nazuješ kolečkové lyže a během pěti minut jsi nahoře na střelnici,“ popsal Málek v rozhovoru pro biatlon.cz. Duvillard, olympijský medailista ze ZOH v Soči, vzal biatlonisty na výběh po okolí.

Masakr v Livignu

Česká výprava si vysokohorské středisko vybrala cíleně. Po zkušenostech v italském Livignu chtěli mít jistotu, že je nebudou rušit žádní turisté. A podařilo se. „Měli jsme v plánu vyrazit do vysokohorského střediska s minimem turistů. Minulý rok jsme byli v Livignu a to byl masakr,“ sdělil český kouč a pokračoval.

„Zvažovali jsme i Passo Lavazè nebo Pokljuku, ale nakonec jsme se rozhodli pro klidnější Corrençon-en-Vercors. Do Francie jsme kdysi jezdili, konkrétně do Prémanonu, tak jsme na to navázali,“ vysvětluje Málek.

Trénink s mistrem světa

Ve středu čekalo na biatlonisty milé překvapení. K tréninku se připojil i trojnásobný mistr světa Emilien Jacquelin (27), z jehož přítomnosti měl Málek radost. „Zrovna se vrátil z Blinkfestivalu, takže má volnější program než my, ale je to příjemné zpestření. Kluci navíc můžou sledovat jeho práci na střelnici.“ Soustředění ve Francii bude trvat až do 18. srpna.