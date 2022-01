Biatlonový boj o Peking? Další body k dobru, Češi blíž pěti mužům i ženám

Je to vždy jedna z divácky nejatraktivnějších disciplín. Smíšená štafeta navíc baví i samotné závodníky. Dva muži a dvě ženy z každé země společně bojují o co nejlepší umístění. O to napínavější to pak je, když se blíží olympijské hry a národům jde o to, kolik biatlonistů a biatlonistek na ně budou moci poslat. Tak jako nyní v případě Čechů.

Jakub Štvrtecký, Michal Krčmář, Markéta Davidová a jako finišmanka Jessica Jislová. Česká sestava sváděla souboj především se Švýcarskem a Slovinskem. Proč? Tyto dvě země jim totiž šlapou na paty v žebříčku, podle kterého se budou určovat kvóty sportovců do Pekingu.

Země na první až desáté příčce tam mohou poslat pět závodníků, přičemž muži a ženy mají samostatné žebříčky. V nich pak Češky nyní bojují se Švýcarkami, před kterými jsou po včerejšku o 80 bodů, muži zase utíkají Slovincům o 108. A počítají se už pouze další dva závody v Ruhpoldingu příští týden, a to sprint mužů i žen a štafety obou kategorií.

Při sledování smíšených štafet to byly pro českého fanouška opět nervy. V té klasické startoval jako první Štvrtecký s číslem 12 na prsou. Jenže po první střelbě, při které musel dvakrát dobíjet, klesl na 15. příčku, stejný počet dobíjení měl také při druhé položce a propadl se na 21. příčku. Díky rychlejšímu běhu ale Krčmářovi předával jako osmý.

„Věděl jsem, že v prvních dvou kolech jsem měl rezervu, tak jsem to do třetího mohl ještě pořádně nakopnout. Na trati jsem se cítil dobře, asi nejlíp za celou sezonu, byl jsem rváč a doufám, že to bude tak pokračovat,“ vysvětlil pak Štvrtecký v rozhovoru pro Českou televizi. Ve střelbě ho nejvíc mrzelo, že jednu minelu, kterou měl v každé střelbě, nedokázal napravit hned první dobíjenou ránou. „Byla to blbost. Mrzí mě to, mohlo to být ještě víc v kontaktu,“ sypal si popel na hlavu.

Naopak Krčmář se na trati vůbec necítil dobře a v cíli pak ještě kontroloval čísla, aby zjistil, jaký byl objektivně jeho výkon. „Nebylo to úplně špatné, ale k tomu, aby to byl perfektní úsek, tam chyběl ten dobrý pocit na trati,“ pokrčil rameny, když měl celkově zhodnotit svůj výkon. Po střelecké stránce to totiž hlavně na první položce vůbec špatné nebylo. Jenže na té druhé musel dvakrát opravovat.

„Samotného už mě stojka trošku trápí, spousta ran jde vedle. Ačkoliv jsou těsné, jsou prostě vedle a s tím už musím něco udělat. Je to od začátku sezony s nějakými výjimkami stejné. Vím, že mě tam tlačí bota a musím s tím pracovat,“ hlásila zklamaně česká mužská jednička.

Davidové předával Krčmář pomyslný štafetový kolík na devátém místě. U jedné z medailových nadějí pro blížící se Peking je vidět, že její běžecký výkon a hlavně její subjektivní pocit na trati se od předchozí třetiny sezony Světového poháru dál zlepšuje. A i na střelnici předvedla spolehlivou „ležku“. Střelba vestoje byla sice s chybou, ale jen jednou, čímž byla Davidové nejlepší českou střelkyní včerejších štafet.

Na trati ale skvělá lyžařka opravdu letěla a na jejím úseku jí patřil třetí nejrychlejší běžecký čas. I když to bylo fyzicky náročné. „Je fakt znát, když je štafeta 7,5 místo 6 km, kór tady na těchto tratích. Se střelbou jsem asi spokojená, mrzí mě ta jedna, ale to se stane, nemusela tam být, ale měla jsem z toho lepší pocit než v pátek,“ hodnotila své představení Davidová, která Jislové předávala do posledního úseku na šestém místě se ztrátou necelých dvou sekund na Rusko.

Vleže česká ženská dvojka, které se v této sezoně střelecky daří skvěle, odvedla bezchybnou práci. Díky tomu posunula Česko na chvíli dokonce ještě o příčku výš. Jenže běžecky to, stejně jako v pátek, nebylo úplně ono. Navíc s každým kolem síly značně ubývaly. Nepodpořila to ani střelba vestoje, při které musela třikrát dobíjet. Výsledkem pak bylo pro Čechy 9. místo.

„Je to jeden z nejlepších výsledků, který jsme v posledních letech dokázali zajet. Samozřejmě dobíjení je pořád hodně,“ přemýšlela pak Davidová. Opravdu šlo o nejlepší představení smíšené štafety od MS v roce 2020.

Český tým pak podržela i dvojice Adam Václavík a Eva Puskarčíková. Ti sice dojeli nakonec dvanáctí, ale díky vynikajícímu běhu v posledním okruhu, kde ze sebe vyždímala všechno, předběhla Puskarčíková slovinskou soupeřku, čímž pomohla mužským kolegům. Slovinci totiž 13. příčkou pouze vyrovnali nejlepší umístění v této disciplíně, a tak nepřipsali žádný bod navíc.

„Jsem hrozně ráda, že jsem to zvládla. Mrzí mě trestná rána na stojce, protože tam to bylo fakt na dostřel. Kdybych nebyla joudis a nemusela tři dobíjet a ještě to netrefit, mohlo to být o něco veselejší,“ komentovala usměvavá blondýnka poslední položku závodu, ve které musela na trestné kolo.

V neděli další díl SP v Oberhofu zakončí stíhací závody.