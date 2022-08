Rychlé holky zase spolu, ale… Vynechaly Hejnovou!

Spolu se vyšvihly mezi světovou špičku, vozily medaile z největších akcí. Populární běžecká skupina Rychlý holky si po letech dala sraz, jen atletický tartan vyměnila za dětské hřiště. Největší hvězda Zuzana Hejnová (35) nicméně chyběla…

Na srazu se objevila trenérka Blažková, vícebojařky Klučinová a Vadlejchová, sprinterka Hlavatá... A hlavně čtvrtkařky Helceletová, Bergrová a Bartoničková, tedy tři ze čtyř dam, které na ME 2012 ve štafetě na 4x400 metrů vybojovaly bronz! „Staré dobré rychlé holky se po iks letech sešly. Vzaly jsme si s sebou i své ratolesti. Ještě pár let a trenérka má co trénovat,“ radovala se Helceletová.

Ani slovo o chybějící čtvrté do party Hejnové, těhotná šampionka si mezitím s přítelem užívala svůj vlastní výlet. Vztahy šampionek totiž nikdy nebyly ideální. „Prostě jsme si nesedly,“ přiznala Helceletová, tehdy ještě jako Rosolová. Mohlo by se zdát, že deset let staré rány, kdy Hejnová neskousla vzestup rivalky a ze skupiny odešla, jsou zkrátka stále živé. Opak je ale pravdou!

Vysvětlení přišlo záhy, a právě od Helceletové. ,,Tak zase nebudeme dělat haló z něčeho, co není pravda. Zuzka pozvaná byla, ale nestíhala se vrátit," napsala rodačka z Karviné. ,,Protože naše dohoda byla šílená a ještě den předem v 9 večer jsme nevěděly, kdy se sejdeme," dodala s vysmátým smajlíkem.