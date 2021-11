Atletka Jíchová chodí s bývalým Hejnové: Na Slavii má odvrácenou stranu

Pozorní fanoušci v Edenu si možná všimli. Atlet Martin Růžička do kotle nepřivedl olympijskou medailistku Zuzanu Hejnovou, ale novou přítelkyni. Není jí nikdo jiný než další překážkářka – Nikoleta Jíchová. V České uličce přiznala, že Růžička je víc než sparing partner.

„Chodíme spolu. Ale doufám, že už budu poslední překážkářka,“ smála se v rozhovoru s Michalem Hrdličkou. „Martin je na mě přísný, ale myslí to se mnou dobře a chce, abych vydala to nejlepší. Ví, jak to chodí, takže mi ve spoustě věcech radí, pomáhá mi se stravou a tak.“

Ve 21 letech patří Jíchová mezi velké české talenty. Jako šestiletá ve flitrovaných růžových botách vyhrála vesnickou soutěž „Oselecký klokánek“ a i když by ji název mohl nasměrovat jinam, začala s atletikou na Slavii. Tam nejdřív přešla na skok vysoký, pak na krátké a nakonec na dlouhé překážky.

A před šesti lety se poprvé seznámila s Martinem Růžičkou, který je dnes jejím partnerem. A zároveň posedlým fanouškem fotbalové Slavie, na kterou chodí, jak je to možné. A už vzal i Nikoletu.

„Bylo to dobré. Seznámil mě s kamarády a dala jsem si popcorn. Ostatní na mě koukali trošku divně. Pro mě to bylo přirozené, ale pro ně asi ne. Zjistila jsem, že má i odvrácenou stránku, že není tak hodný. Umí celkem křičet a odvázat se. Nerve se, ale prožívá to. Vždycky poznám, že dělá divočiny, protože přijde domů a má vyřvaný hlas,“ popisuje Nikoleta Jíchová strasti partnerky fotbalového fanouška.

