Judista Krpálek otevírá akademii, stavěl ji vlastníma rukama: Zazdil medaili!

Kvůli natrženému tricepsu si musel dát od juda skoro dvouměsíční pauzu. Lukáš Krpálek (32) ale v létě nezahálel: dvojnásobný olympijský vítěz se dal na zedničinu.

Začátkem prázdnin se při tréninku zranil, bolavý sval na ruce si pak »doškubl« na závodech v Chorvatsku... Nucené volno však Krpálek strávil prací: zapojil se do přípravy své judistické akademie. V nové hale v pražském Hloubětíně řezal trámy, míchal maltu a stavěl cihlu k cihle.

Překvapil profíky

Připravil si nízké lešení, přinesl hromádku cihel, do kyblíku nandal maltu a pustil se do díla. „Abych ještě vedle akademie nezakládal stavební firmu!“ smál se Krpálek, když ukazoval zednické umění. To mu ostatně chválili i profíci. „Když tu chodili ostatní pracovníci, občas docela koukali a ptali se, co tady dělám,“ vzpomínal na svou brigádu, při které postavil celou zeď.

Moje škola

Do ní nakonec Krpálek přidal krabičku s cenným kovem, aby jeho odkaz nezmizel. Olympijské zlato to však nebylo. „Vybral jsem medaili z univerziády, přišlo mi to stylové, když je to vlastně taková moje škola. Je to motivace pro děti, co tady budou sportovat,“ vysvětloval. „Bylo by hezké, kdyby tu vyrostl můj nástupce. Ale já budu hrozně rád, když v dětech prostě probudíme radost ke sportu. Už to bude pro mě vítězství,“ má jasno.

Kdo najde vzkaz?

Medaile není to jediné, co Krpálek do zdi »schoval«. Zazdil tam i lísteček s tajnou zprávou! „Jednou, až se to tu třeba bude bourat, si ten můj vzkaz budoucím generacím možná někdo přečte,“ usmál se šibalsky »Krpoš«.