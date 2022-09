Sedláček je (zase) bez angažmá: Loni to bylo horší. Proč ho nechtěla Kometa?

Sezona je za rohem. Nejste nervózní, že nemáte svůj klub?

„Jsem naopak mnohem klidnější než minulý rok. Tehdy to pro mě bylo o sto procent horší, protože jsem měl po sezoně, která nebyla dobrá. Nevěděl jsem, co bude. Bylo to nepříjemné. Nakonec jsem měl štěstí v neštěstí Braňa Konráda. Díky tomu jsem se mohl vrátit do extraligy.“

Teď se cítíte silnější?

„Víc si věřím. Mám větší pocit jistoty, že chytat umím. Znovu jsem si to dokázal. Tuto situaci jsem už párkrát zažil. Mám v tom velkou zkušenost a praxi. (úsměv) Pro někoho, kdo tohle prožívá poprvé, je to asi horší. Rozhodl jsem se počkat, protože žádná nabídka, která by mě zaujala, zatím nepřišla.“

Jste tak dobrodružná povaha anebo si prostě pečlivě vybíráte?

„To ani ne. Samozřejmě že kdyby přišlo něco z extraligy a ne na pozici jasné dvojky, vzal bych to. Do horší ligy jsem zatím jít nechtěl.