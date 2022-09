Vlčák nepřišel do Plzně zahřívat lavičku, svůj talent ukáže v Lize mistrů

BLOG KOMENTÁTORA O2 TV SPORT | To, o čem se v Hradci Králové už několik týdnů šuškalo, se stalo skutečností. Adam Vlkanova se dočkal vytouženého přestupu. Nejdelší sága letošního léta byla dotažena do úspěšného konce a šikovný záložník zamířil do týmu účastníka Ligy mistrů. Viktoria Plzeň získala hráče, který hned při své premiéře ukázal, že na západ Čech rozhodně nepřišel zahřívat lavičku. Vlkanova se proti Slovácku blýskl asistencí a jasně ukázal, jakým může být pro klub přínosem.