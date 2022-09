Satoranský je mile překvapen. Děkoval za dojemný vzkaz a trefil se z půlky

Čtyři porážky za sebou, ostré výroky jako tragikomedie a tým v rozkladu. To vše se zdá minulostí. Marodka českého basketbalového týmu se vyprázdnila, ve středu a ve čtvrtek už trénoval také Tomáš Satoranský a rozdával úsměvy na všechny strany. „Jsem vážně spokojený, jak to šlo,“ líčil. Na konci čtvrtečního tréninku, když měla přístup média, vtipkoval s parťáky, hned napoprvé trefil ve střelecké soutěži pokus z půlky. „Je to faleška, když dva týdny netrénuješ,“ vykřikoval rozverně a na pravém kotníku měl navlečenou ortézu. Český tým čeká v základní skupině pět zápasů za sedm dní, kdy a jak bude Satoranský využívaný, je stále ve hvězdách. Kouč Ronen Ginzburg před ním ale smekl, ještě než začalo mistrovství.

Tomáši, klíčová otázka na úvod. Budete schopný nastoupit už ve vstupním mači proti Polsku?

„Bavili jsme se o tom s koučem, budu game time decision (rozhodne se před utkáním). Musíme na to jít chytře a nic neuspěchat. Ale jsem vážně spokojený a věřím práci, kterou jsem s kotníkem za těch třináct dní udělal.“

Co vám ukázaly první tréninky?

„Bylo to velice dobrý. I pro mě byla záhada, jak to bude vypadat. Už ve středu jsem měl první trénink a byl jsem velice mile překvapen. Teď bych řekl to samé. Ale uvidíme, co nabídne páteční ráno.“

Co jste byl schopný dělat na hřišti?

„Šel jsem všechno, celý náš trénink, až do nějaké části, protože jsme se domluvili na tom, že kotník zase nebudu zatěžovat až tolik. Musím říct, že byly minuty, kdy jsem se cítil opravdu dobře. Myslím si, že je to určitě dobré znamení pro mě i celou práci, která se pro to udělala.“

Sport Magazín +PLUS k ME v basketbalu: Satoranský s Veselý ve dvojrozhovoru a představení českého týmu Video se připravuje ...

Kouč Ronen Ginzburg prohlásil, že mnozí jiní by to po takovém zranění vzdali a opustili své národní mužstvo. Vy jste prý pro tým ale požehnáním. Jak berete jeho slova a jak jste přemýšlel o své krátkodobé a dlouhodobé budoucnosti?

„Děkuju Nenovi za jeho slova. Hodně si toho vážím, protože mě zná deset let a máme spolu opravdu blízký vztah. Myslím si o sobě, že jsem člověk, který se nevzdává před bojem. Takže jsem chtěl vědět, jaká je pro mě možnost a co dokážu udělat s kotníkem do dvou týdnů. Nechtěl jsem se automaticky hned po tom, co se to stalo, vzdát EuroBasketu. Už jen kvůli tomu, jaký nám vztah k národnímu týmu, České republice a zároveň domácímu mistrovství. Chtěl jsem udělat všechno pro to, abych to zvládnul. Pořád jsem věřil a kotník se zlepšoval ze dne na den. Čekal jsem do poslední chvíle, jestli mě to pustí.“

Vyléčit tak těžký výron za třináct dní, to se jeví jako malý zázrak. Jak jste to dokázal?

„Nevím, jestli to brát za zázrak. Věřím v to, že když si člověk řekne, že to dokáže, tak se to nakonec stane. Jsem člověk, který se nevzdává před bojem a za žádné situace. Věřil jsem tomu od začátku a snažil jsem se obklopovat jen pozitivními lidmi. Národní tým na čele s generálním manažerem Michalem Šobem odvedl neuvěřitelnou práci, jak se o mě starali a dokázali vše zorganizovat. Taky moje rodina v čele s manželkou a jejími rodiči mi vytvořila to nejlepší prostředí. A samozřejmě za mnou přijel můj fyzioterapeut z Washingtonu, jejž česká média nazvala šamanem, což nedává respekt jeho práci. Má za sebou 17 let v WNBA a NBA a je to expert, kterému nejvíc věřím. Ohromně mi pomohl a bez něj bych to určitě nezvládl. Nevím, jestli to byl zázrak, ale určitě to nebylo nic jednoduchého.“

Za jak dlouho myslíte, že se po takovém zranění dostanete do herního rytmu?

„Žádnou zkušenost s takovým zraněním ještě nemám, vždycky maximálně s lehčími výrony, které mi dovolily hrát hned další zápas nebo nejpozději za dva dny. Bylo to první vážnější zranění tohoto typu a možná i to mi pomáhalo být tomu trochu otevřenější.“

Šampionát začíná. Kam má podle vás vaše parta namířeno?

„Netajili jsme se tím, že pro nás byl primární cíl, postup ze skupiny. Hrát co nejlepší basketbal, ukázat naší identitu, kterou jsme se prezentovali jak na posledním mistrovství světa, tak na kvalifikaci o olympiádu. Mám velkou motivaci předvést se takto před českými fanoušky. Tak do toho půjdeme každý zápas. Každý zápas se budeme snažit vyhrát, abychom měli co nejlepší možnou pozici do dalšího kola v Německu.“