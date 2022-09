Fodenova divoká hádka s přítelkyní? Kartáč dostal kvůli téhle sexy kočičce!

Bylo to pořádné rodeo! Letní relax u moře se Philu Fodenovi (22) úplně nepovedl. Leháro na sluníčku se zvrhlo a do útočníka Manchesteru City se jeho přítelkyně pustila tak drsně, že se otáčeli i ostatní návštěvníci pláže. Foden i jeho partnerka nakonec za dramatického křiku areál pro turisty opustili. A teď už se také ví, co bylo důvodem prudké hádky.