Další výbuch u Ferrari: Italové si pro Sainze nachystali na přezutí jen tři gumy

Pit stop nepatří mezi nejsilnější stránky závodní stáje Ferrari. Fanoušci Formule 1 se o tom mohli přesvědčit během nedělního závodu v Nizozemsku. Italové si totiž do boxů povolali svého jezdce Carlose Sainze, kterému výměnou pneumatik chtěli pomoci při bitvě s Lewisem Hamiltonem. Namísto toho nakonec španělskému závodníkovi ještě přitížili...

Stáj se rozhodla zareagovat na postup Lewise Hamiltona . Ferrari si proto přivolalo Sainze do boxu. Jenže z chytrého nápadu se nakonec vyklubal propadák a pořádná ostuda.

Jezdec totiž dostal pokyn zajet za mechaniky ve chvíli, kdy projížděl poslední zatáčkou a v garáži nedokázali včas sesbírat všechny čtyři pneumatiky. Namísto rychlé výměny gum tak museli všichni chvíli bezmocně čekat, až někdo dorazí s chybějícím kouskem.

„Ach můj bože,“ zanadával při čekání Sainz. Podle šéfa stáje Mattia Binotta šlo o pokyn, který přišel velice pozdě. „Nebyl to dobrý nápad,“ řekl posléze Binotto. Podle něj k rozhodnutí došlo, protože stáj viděla, jak se na zastávku v boxech připravuje Hamilton, což by později mohlo zapříčinit, že díky dřívější výměně kol bude mít na trati navrch, zatímco Sainz si bude muset svou zajížďku pro novou sadu teprve odbýt.

Hlava stáje si ale nemyslí, že by po téhle ostudě mělo dojít k personálním změnám. „Žádné lidi měnit nebudeme. Stabilita je důležitá, máme v týmu skvělé lidi, jsme skvělý tým. O tom nemám pochybnosti,“ uvedl Binotto.

„Byl to těžký okamžik, to určitě. Musíme na to v Monze zareagovat,“ dodal s odkazem na příští Grand Prix na domácím okruhu.

Sainz se v závěru v Zandvoortu pohyboval na pátém místě, kvůli penalizaci za nebezpečné vyjetí z boxů při poslední zastávce, kdy byl na trati zpomalovací vůz, se ale nakonec musel spokojit s osmou příčkou. Jeho stájový kolega Charles Leclerc vybojoval třetí místo. V průběžném pořadí oba zaostávají na druhém a třetím místě shodně o 109 bodů za vedoucím Maxem Verstappenem z Red Bullu, jenž na domácí trati triumfoval.