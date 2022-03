Ferrari nadšené, Hamilton vděčný za pódium. Tři motory Red Bull selhaly

Ferrari je zpět! Italské stáji se v neděli v Bahrajnu povedl triumfální výsledek. Úvodní Velkou cenu sezony formule 1 vyhrál Charles Leclerc. Týmová radost je o to větší, že jako druhý do cíle dojel jeho stájový kolega Carlos Sainz. „Přesně takhle jsme chtěli začít sezonu. Pole position, vítězství, nejrychlejší kolo, první a druhé místo. Víc už jsme si nemohli přát,“ jásal Monačan. Pro favorizovaný Red Bull naopak dopadl včerejší závod fiaskem.

Hned první Velká cena sezony nabídla dramatickou bitvu plnou zvratů. Průběh závodu nasvědčoval tomu, že se o první místo popere úřadující mistr světa Max Verstappen s vítězem kvalifikace Charlesem Leclercem. Piloti Mercedesu naopak strávili téměř celý závod mimo souboj o pódiová umístění.

Po prvních zastávkách v boxu došlo k epické bitvě mezi Verstappenem a Leclercem, kterou si budou sportovní fanoušci pamatovat ještě dlouho. „Když Max předjel Charlese poprvé, bylo to relativně agresivní. Jenže Charles mu to hned vrátil dalším agresivním předjetím. Tohle bychom u Lewise Hamiltona určitě neviděli. Bylo znát, jak si to dávají na krev, ale férově. Úžasný moment, který nadzvedával ze sedaček,“ komentoval dění Tomáš Enge, historicky jediný český jezdec F1.

Jenže po třetí zastávce v boxech zhruba 13 kol před cílem začal mít Verstappen potíže s řízením. Leclerc jej bez větších problémů předjel a na úřadujícího mistra světa začal dotírat Sainz. Španěl nakonec nizozemského pilota předjel, a ten musel krátce nato s vozem ztrácejícím výkon do boxů.

A trápili se i další jezdci monopostů se stejným motorem. „Red Bull i jeho sesterský tým Alpha Tauri používají jako jediní ze startovního pole stejné motory. V Bahrajnu měly technické problémy tři pohonné jednotky ze čtyř. Začalo to Gaslym, kterému totálně shořel motor. Pokračovalo to Vestappenem, jemuž za podivných okolností motor vypnul tři kola před cílem. Nakonec to dovršil Pérez. Ten kvůli problémům udělal hodiny v první zatáčce posledního kola a tím pádem nedojel do cíle,“ popsal Enge zlomový a šokující závěr závodu, který vyřadil oba monoposty favorizovaného Red Bullu.

Prokletý den červených býků naopak hrál do karet Mercedesu. Po technických problémech Vestappena a Péreze bral třetí místo Lewis Hamilton. Britský pilot tak v závodě, v němž většinou kroužil na páté pozici, dosáhl na stupně vítězů. „Udělali jsme maximum a jsme vděční za tyhle body. Změny k lepšímu nepřijdou jen tak honem,“ hodnotil Hamilton.

Čtvrtý navíc dojel jeho nový týmový kolega z Mercedesu a krajan George Russell. „Mercedes má před sebou ještě spoustu práce. Je to ale Mercedes – tým, který má obrovské vývojové možnosti, a věřím, že se v průběhu sezony dotáhne a bude mezi nejlepšími,“ mínil Enge.

Velkým překvapením se stal Kevin Magnussen, při svém návratu si s vozem stáje Haas vyjel páté místo. „Vůbec jsem nevěřil, že bude moct vůbec kdy nakouknout do desítky. Magnussen předvedl výborný výkon. Zaslouženě mu patří pátá příčka,“ chválil Enge dánského závodníka. Naopak McLaren, který loni patřil k hlavním rivalům Ferrari, si letos zatím nevede příliš dobře. V Bahrajnu si nepřipsal ani jeden bod.

Šampionát pokračuje hned příští týden Velkou cenou Saúdské Arábie.

Velká cena Bahrajnu v číslech:

1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:37:33,584, 2. Sainz (Šp./Ferrari) -5,598, 3. Hamilton -9,675, 4. Russell (oba Brit./Mercedes) -11,211, 5. Magnussen (Dán./Haas) -14,754, 6. Bottas (Fin./Alfa Romeo) -16,119, 7. Ocon (Fr./Alpine) -19,423, 8. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -20,386, 9. Alonso (Šp./Alpine) -22,390, 10. Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo) -23,064. Nejrychlejší kolo: Leclerc.

Průběžné pořadí MS (po 1 z 22 závodů): 1. Leclerc 26, 2. Sainz 18, 3. Hamilton 15, 4. Russell 12, 5. Magnussen 10, 6. Bottas 8, 7. Ocon 6, 8. Cunoda 4, 9. Alonso 2, 10. Čou Kuan-jü 1.

Pohár konstruktérů: 1. Ferrari 44, 2. Mercedes 27, 3. Haas 10, 4. Alfa Romeo 9, 5. Alpine 8.