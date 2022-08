TOP momenty dosavadní sezony F1: Vettel dává sbohem i divoká Anglie

Důvody? 1. nespolehlivost. K čemu je rychlý vůz, když ho brzdí opakované technické problémy? 2. týmová strategie. Nevhodně načasovaný či špatně provedený pit stop, špatně zvolené pneumatiky. Tak se nechová mistrovská stáj F1. 3. volba jedničky. Jasně, na oko to vypadá na Leclerca, ale slyšeli jste to z úst šéfa Mattia Binotta? Výsledkem bylo (opakovaně) hazardování v podobě závodění pilotů mezi sebou. A tak člověk dochází k tomu, že ač má Ferrari po čertech dobrý vůz, cestu k titulu si pro jistotu bortí jinými neduhy.

Po loňské sezoně, kdy si to o titul rozdaly v posledním závodě Red Bull a Mercedes, asi málokdo čekal, že by se mezi oba dokázalo vklínit Ferrari. Stáj z Maranella však na začátku ukázala, že se s ní musí počítat. Svým oddaným fanouškům dala naději, která začala postupně vyprchávat. I když se bodový rozestup mezi Maxem Verstappenem a druhým Charlesem Leclercem poměrně dost natahuje, stále budí monopost Ferrari respekt. Je rychlý, dobře předjíždí a oba piloti s ním umí být konkurenceschopní. Přesto je Ferrari k smíchu.

Senzačních třináct závodů nabitých akcí nabídlo řadu úžasných momentů. Žádný z nich pro mě ovšem nebyl tak zásadní, jako rozhodnutí Sebastiana Vettela ukončit kariéru. Čtyřnásobný mistr světa v této sezoně schytával jednu ránu za druhou. Stačí vzpomenout, že první dva závody vynechal kvůli covidu, a když v Austrálii naskočil do rozjeté sezony, byl to přímo hororový víkend. I přesto vybojoval pětatřicetiletý Němec ve zbylých devíti závodech hned šestnáct bodů a suverénně táhne chabý Aston Martin, když obstaral hned 80 % bodového zisku.

K vidění bylo hodně soubojů a troufám si tvrdit, že to byl závod, který by vyhrál Lewis Hamilton. Využil problémů Maxe Verstappena, tým zvládl závod výborně takticky. Potom však přišlo zastavení Ocona na rovince a následně byl safety car na trati. A díky téhle situaci jsme viděli hodně napínavý závěr závodu a opět se spoustou zajímavých manévrů a předjetí. Poprvé zvítězil Carlos Sainz a jeho týmového kolegu od Ferrari Charlese Leclerca tým dokonale takticky zazdil. Ovšem taktické přehmaty italského týmu jsou kapitola sama pro sebe.

Myslím, že přechod na nová pravidla v oblasti aerodynamiky se povedl a vidíme celkově napínavou sezonu. Pokud bych si však měl vybrat jeden závod, který mě letos zaujal bezkonkurenčně nejvíc, bylo by to Silverstone. Začal to Čou Kuan-jü divoce vyhlížející havárií, která naštěstí dopadla dobře. Ovšem ve vývoji bezpečnostních prvků nesmí F1 zůstat stát. Tahle havárie však nebyla klíčová pro můj výběr.

Tahanice o Piastriho

Marie Sehnálková

redaktorka deníku Sport a iSport.cz

Jednu z nejzajímavějších kauz letos naservírovala paradoxně letní přestávka. Celý motoristický svět napjatě sleduje, jak skončí přestupový kolotoč, který nastartoval Fernando Alonso. Španělský jezdec přesně před dvěma týdny oznámil, že od příštího roku začne jezdit za Aston Martin. Rozhodnutí ovšem evidentně zaskočilo jeho současný tým Alpine.

Francouzská stáj se navíc krátce nato dozvěděla, že nemůže v roce 2023 počítat ani s členem své jezdecké akademie Oscarem Piastrim. Mladý Australan by měl podle zahraničních zdrojů zřejmě nahradit Daniela Ricciarda u McLarenu. Ten má ovšem smlouvu s britskou stájí až do roku 2023, a pokud by měl oranžový monopost opustit předčasně, zřejmě se nebude zdráhat říct si o tučné odchodné. Nevzdává se přitom ani tým Alpine, který Piastrimu vyhrožuje soudem za nedodržení smlouvy. Jak to nakonec dopadne s mladým pilotem? Co bude s Ricciardem? A kolik to všechno bude stát? Odpovědi bychom se měli dozvědět snad už za pár dnů.