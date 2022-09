Kukal o Češkách na US Open: Kvitová na vrcholu, Plíšková měla na víc

Expert Jan Kukal o českých tenistkách a jejich výkonech na US Open • FOTO: Koláž iSport.cz Poté, co ve středu vypadla Karolína Plíšková ve čtvrtfinále US Open, nemá Česko na turnaji žádného zástupce ve dvouhře. Výkony českých hráček po čtvrtém grandslamu sezony zhodnotil pro web iSport.cz tenisový expert Jan Kukal, bývalý hráč a trenér. Ocenil výkony Petry Kvitové i změnu trenéra Plíškové. Naopak u Barbory Krejčíkové či Marie Bouzkové objevil mezery.

Karolína Plíšková Aktuálně v žebříčku: 22.

Věk: 30 (21.03.1992) Grandslamy 2022:

Australian Open: nestartovala kvůli zlomenině ruky

Roland Garros: 2. kolo

Wimbledon: 2. kolo

US Open: čtvrtfinále „Karolína Plíšková jako by byla politá živou vodou. Prospěla jí určitě změna trenéra, kterým se stal v červenci Leoš Friedl – někdejší wimbledonský vítěz v mixu. Chytila se už na srpnovém turnaji v Torontu, kde se dostala do semifinále. To byl po zranění ruky, které si přivodila loni v prosinci, první skvělý výsledek. V Torontu hrála hodně odvážně, což u ní není úplně běžné. Spíše tíhne k opatrné hře na jistotu. Když ale začne hrát agresivně, její obzvlášť nádherný úder je backhand po lajně, tak se stává mnohem nebezpečnější. Tenhle agresivnější styl hry se u ní objevil i nyní v grandslamu. Ale pak se opět uchýlila ke hře na jistotu. Určité zlepšení tam je a postup do čtvrtfinále je zajisté úspěch, ale měla dle mého i na víc.“ Karolína Plíšková během zápasu na US Open 2022 • Foto ČTK / AP / Seth Wenig

Petra Kvitová Aktuálně v žebříčku: 21.

Věk: 32 (08.03.1990) Grandslamy:

Australian Open: 1. kolo

Roland Garros: 2. kolo

Wimbledon: 3. kolo US Open: osmifinále „Petra Kvitová se chytila už koncem srpna na turnaji v Cincinnati, kde předvedla fantastické výkony. To mě překvapilo, protože je tam obrovské vedro a vlhko, což jí nikdy moc nesedělo. Ve finále ale nakonec podlehla Caroline Garciaové, která má fantastickou formu, jež ukazuje i na US Open. Petra má tenis založený na obrovském riziku, proto může kde koho porazit, ale zároveň může mít problém i se slabší hráčkou. V průběhu těchto dvou turnajů se ale hodně zlepšila a dokázala zahrát i dlouhé sety a výměny. V současnosti je její hlavní zbraň return. Bohužel se jí ale stalo, že dala příliš šancí soupeřce skrze dvojchyby, kterých udělala i více než deset za zápas. Tím pádem se dostal pod tlakem i její první servis. Momentálně se mi zdá, že se blíží ke svému vrcholu a letos by mohla ještě hodně udělat. Brzy totiž začíná halová sezona, která jí skvěle vyhovuje.“ Česká tenistka Petra Kvitová na US open • Foto ČTK / AP / Eduardo Munoz Alvarez

Barbora Krejčíková Aktuálně v žebříčku: 23.

Věk: 26 (18.12.1995) Grandslamy:

Australian Open: osmifinále

Roland Garros: 1. kolo

Wimbledon: 3. kolo

US Open: 2. kolo „Návrat po zranění je vždycky strašně těžký. Když se ten rychlík rozjede, je do něj už pak velice náročné naskočit zpátky. A to se týká právě Krejčíkové. U té se sešly dvě okolnosti - zranění loktu a fantastická loňská sezona, ve které vyhrála grandslam. Jenže prorazit je vždycky o dost snazší, než výkonnost udržet. Kvůli obhajobě titulu se dostala pod tlak a do toho kvůli zranění nemohla dlouhou dobu hrát. Myslím, že udělala dobrou věc v tom, že se zase vrhla na debla, kterého jednu dobu už tolik nestíhala. Tady je velká šance, že jí to hodně pomůže a opět nabude sebevědomí. Na US Open mají s Kateřinou Siniakovou určitě na to vyhrát. Myslím, že Barbobora Krejčíková je aktuálně na dobré cestě a, že se brzy vrátí.“ Barbora Krejčíková vypadla na US Open ve 2. kole • Foto ČTK / AP / Charles Krupa

Marie Bouzková Aktuálně v žebříčku: 41.

Věk: 24 (21.07.1998) Grandslamy:

Australian Open: 2. kolo

Roland Garros: 2. kolo

Wimbledon: čtvrtfinále

US Open: 2. kolo „Marie Bouzková má výbornou práci nohou a obrovsky zapracovala na fyzičce. Jejím jediným problémem je, že nemá, jak se říká, zabijácký instinkt a hraje pořád hrozně na jistotu. Všechno se snaží uhrát nohama, ale pracuje na změně. Upravila techniku servisu, ale ještě to není takový úder, aby si pomáhala počtem es a podobně. Kdyby se letos udílely body za Wimbledon, mohla dnes už figurovat někde kolem dvacátého místa. Těch 460 bodů jí tam ale chybí. Hrozně by jí pomohlo, kdyby byla na grandslamech nasazená, tedy byla mezi 32 nejlepšími. Za mě by to teď měl být její nejbližší cíl. Mně osobně se ze všech světových hráček aktuálně nejvíc líbí Caroline Garciaová, která hraje fantastický tenis. A právě tu Bouzková ve Wimbledonu dokázala porazit. Pokud tedy zapracuje na nějakých změnách, určitě má obrovskou šanci dostat se dál.“ Marie Bouzková vypadla na US Open s Karolínou Plíškovou • Foto ČTK / AP / Julia Nikhinson