Český formulový závodník Netušil: Smrti pohlédl do očí. V Mostě ho překonal jen Sainz

Auta byla jeho velkou vášní už od dětství. A nezanevřel na ně ani ve chvíli, kdy v jednom z nich našel smrt jeho kamarád, zatímco on se na sedadle spolujezdce sice nejhoršímu vyhnul, přesto hrozilo, že už nikdy nebude chodit. Závodník Vladimír Netušil (40) se ale se šílenou prognózou popral a dnes je na nejlepší cestě splnit si svůj sen. Být závodníkem ve Formuli 2!

Největším idolem Vladimíra Netušila byl legendární jezdec Michael Schumacher, a každý závod v televizi naprosto hltal. Jako teenager se však věnoval spíše fotbalu a tenisu, jenže i tenhle sport musel po těžkém úrazu stranou. „Jeli jsme se starším kamarádem autem, on řídil, já jsem seděl vedle. Měli jsme nehodu, čelně trefili strom a on tam bohužel už zůstal. Za dva týdny na to jsem měl šestnácté narozeniny, ty jsem samozřejmě oslavil na JIPce,“ popsal Netušil.

Lékaři pro něj pak neměli dobré zprávy. „První prognózy byly strašné, doktor mi řekl, že pravděpodobně nebudu nikdy chodit. V nemocnici jsem byl několik měsíců, pak mě čekaly rehabilitace a další půl rok na vozíku. Pak velké berle, malé berle. Tělo si naštěstí pamatovalo chůzi po rovině, do schodů jsem se to ale učil úplně nanovo,“ vylíčil závodník těžké okamžiky. Povedlo se mu sice vrátit se zpátky na nohy, ale šrámy na duši nezmizely.

Přesto, že se později naučil řídit, a fungovat za volantem pro něj není žádný problém, se sedadlem spolujezdce je stále opatrný a nenechal by se svézt každým. Láska k motorům ale nezmizela. I když se profesně věnoval financím, daním a právu, auta byla pro Netušila vždy velkým lákadlem.

„V šestadvaceti jsem si koupil první rychlé auto, Mercedes. Zajímal jsem se o auta, s kamarády jezdil na tuningové srazy, občas se dostal i na okruh jako divák a jednou za rok jsme si užili trať na motokárách. Mezitím jsem ale pořád sledoval Formuli 1 a pamatuju si na větu, kterou jsem řekl svému kamarádovi. »Dal bych milion korun za jedno kolo ve Formuli 1«. To byl první moment, kdy jsem vyřkl svůj cíl,“ vybavuje si závodník, který začal dělat vše pro to, aby tento sen nezůstal nenaplněný.

Ve třiceti letech se posadil do půjčené formule a euforie, která v něm vzplála poté, co si monopost vyzkoušel prohnat po trati, byla jen další motivací na základě které se spojil s Josefem Králem, jezdcem v minulosti působícím ve Formuli 2. Díky své práci ve finančním oboru navíc Netušil zvládl oslovit správnou skupinu lidí ohledně sponzoringu, a tak brzy mohl spolu s Králem začít jezdit za svůj tým Effective racing

„Na českých okruzích jsem byl nejrychlejší. Jen v Mostě zajel s totožným autem o trošku rychlejší čas Carlos Sainz, který teď jezdí v F1 za Ferrari,“ popsal svůj úspěch Netušil, kterému se pak otevřely dveře také do Formule 3, která patří mezi líhně zručných závodníků, jež se později často také propracují až do nejvyšší soutěže.

„Soutěže Formule 3 jsou v podstatě dvě a jsou dost specifické. Tam, kde jezdím já, jezdila i většina těch jezdců, které dnes asi zná každý fanoušek. Max Verstappen se z tohoto podniku dostal rovnou do Formule 1. Jezdil tady třeba i Charles Leclerc a další. Ta soutěž se jmenuje Euroformula Open a je pod záštitou FIA. Závody a technikálie vozu jsou velmi podobné tomu, co pak pilot zažije ve Formuli 1,“ popisuje český jezdec s tím, že druhá varianta pracuje s vozy, ze kterých je o něco složitější přesedlat na monoposty Formule 1.

„Soutěž, kde jezdím já, je pak také finančně přijatelnější. Závody se nejezdí úplně po celém světě, takže člověk ušetří třeba za cestování,“ vysvětlil Netušil, jemuž se už dokonce ozvali ze stáje, která působí ve Formuli 2. Protože ale neměl pocit, že by byl na tento krok správný čas, nabídku dorazit na testy odmítl. Nezastírá však, že v budoucnu by se rozhodně s účastí druhé nejvyšší soutěže spokojil.

Vladimír Netušil na závodní okruh v Brně pozval šéfkuchaře Jana Punčocháře Video se připravuje ...

Častou otázkou je v případě mrštného Čecha především věk vzhledem k tomu, že oslavil čtyřicáté narozeniny. Netušil ale zůstává optimistický a nedělá z data v rodném listě problém. „Jasně, občas se neubráním myšlence, jak by to mohlo být, kdybych začal se závoděním dřív. Nejsem ale ten ufňukaný typ, co by hleděl na minulost. Hraju s kartami, které mám rozdané,“ inspirací je mu navíc také řada jezdců.

„Navíc ve Formuli 1 jsou dva piloti o něco starší než já. Když se Fernando Alonso vracel zpět, novináři se ho neustále ptali na věk, až jim odpověděl něco ve stylu, že závodí od pěti let a ještě nezažil závod, který by se měřil věkem a že se za celou jeho kariéru závody rozhodovaly stopkami. A od otázek měl pokoj. Kimi Räikkönen odešel teprve nedávno, Robert Kubica by tam taky určitě ještě byl, nebýt jeho zranění. Ve čtyřiceti letech to pořád je možné. Na druhou stranu by to mohlo být pro Formuli dehonestující a marketingově nevhodné, kdyby najednou přišel čtyřicátník. A třeba právě naopak,“ myslí si Netušil.