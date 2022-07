König byl v Mostě blízko bodu: Je to na píp... Ale bude to lepší

Závodník Oliver König už brzy do své premiérové sezony v mistrovství světa superbiků. • Adam Štrojsa/Strop media a ORELAC Racing

Pouze jedna příčka scházela Oliveru Königovi k bodované pozici. V rámci mistrovství světa superbiků skončil na domácím okruhu v Mostě na 16. místě. Do cíle dojel se ztrátou 50 sekund na vítězného Španěla Alvára Bautistu. „Je to celkem na píp... Jedno místo od vysněného bodu. Vím, co zlepšit a pokusím se ho vybojovat v neděli,“ prohlásil. Jezdec týmu Orelac Racing i tak vybojoval své nejlepší umístění sezony.

König podává nejlepší výkony v jeho nováčkovském roce mezi elitou. A to před domácím publikem, které ho mohutně hnalo dopředu. V sobotní kvalifikaci dojel na 19. místě a na nejrychlejšího mu scházelo pouze 2,3 sekundy. V závodě pak po celou dobu sváděl souboje a ani jednou nebyl na posledním místě. Ve třetím kole se vyšvihl na sedmnácté a kolem sebe měl zkušené soupeře.

„Určitě to byl můj nejlepší závod od začátku sezony. Byly to moc hezké souboje s kluky, co rozhodně nejsou tužky. Navíc mají dobré motorky. Z toho mám radost,“ hodnotil König.

Domácí závodník za sebou nechal sedm jezdců, z toho dva v Mostě nedokončili.

Český jezdec ke konci prvního závodu zrychloval, vedl skupinku, kde bylo sedm jezdců. Rodák z Prahy držel 17. místo, v předposledním kole ale odstoupil po technickém problému Malajec Hafizh Syahrin a König se tak posunul na 16. příčku.

Za českým závodníkem skončil i Argentinec Leandro Mercado z MIE Racing, kterému šéfuje Miloš Čihák. „Po dojezdu jsem udělal takové zajímavé gesto s tím, jak na Mercada střílím. Asi nebyl zcela nadšený, ale už jsme si plácli kamarádsky. Vím, kde mám navrch a kde ztrácím. V neděli to bude lepší,“ sliboval König. „Řeknu to oficiálně, protože jsem ukázal, že jsem docela blízko. Ano, chci skončit na 15. místě, na kterém dojel borec s tovární Hondou, a bylo by dobré se ho držet.“

V neděli Königa čeká Superpole Race a druhý závod od 14.00.

Závod MS superbiků v Mostě:

První závod: 1. Bautista (Šp./Ducati) 34:00,965, 2. Razgatlioglu (Tur./Yamaha) -2,109, 3. Redding (Brit./BMW) -2,603, ...16. König (ČR/Kawasaki) -50,854, Prášek (ČR/BMW) nedokončil.

Průběžné pořadí MS: 1. Bautista 271 b., 2. Rea (Brit./Kawasaki) 242, 3. Razgatlioglu 223.