(Bělo)ruským biatlonistům prodloužili zákaz: Legenda zuří, hvězda se raduje!

Nikdo nejspíš nečekal jiný výsledek. Kongres mezinárodní biatlonové unie IBU koncem minulého týdne potvrdil, že dveře pro ruskou a běloruskou reprezentaci zůstávají ve všech soutěžích stále zavřené. Před reálným důvodem v podobě rozpoutání války na Ukrajině ale nechali někteří Rusové své oči pevně zavřené. Zařadila se mezi ně například i olympijská legenda Anfisa Rezcovová (57), která má o příčině zákazu trochu jiné mínění: Svět má z ruských sportovců nahnáno!

Bývalý sovětská reprezentantka se o svůj názor na prodloužení zákazu podělila krátce po jeho oznámení. Na dotazy novinářů odpovídala dost upřímně: „Prostě parchanti, co jiného na to říct. Zkrátka to tak napište. Zdá se, že se našich sportovců jako soupeřů prostě bojí, protože jsme nejsilnější mocnost,“ nezapomněla se Rezcovová tradičně »po rusku« pochválit.

„Kéž by mohli vidět a cítit své soupeře. Ale zdá se, že se nás bojí,“ řekla někdejší závodnice a matka nynější reprezentantky Kristiiny Rezcovové podle agentury RIA Novosti.

Velmi podobný názor zastává i čtyřnásobný olympijský šampion a biatlonová legenda Alexandr Tichonov. „Fakt, že nás IBU žádá, abychom se distancovali od ruské armády, je nesmysl. Měli by se starat o své věci, a to je rozvoj biatlonu. Nyní je tam nejslabší složení výkonného výboru všech dob,“ zhodnotil kvalitu biatlonového vedení.

„Potrestáme je. Už bych jim dávno vypnul veškerý plyn. Jsem si jistý, že před námi ještě pokleknou,“ neváhal nabídnout své radikální řešení problému.

Ne všechny ale prodloužení zákazu zaskočilo. „Nevím, kdo čekal něco jiného. Abych byl upřímný, tak nečekám, že by nás nechali závodit,“ nechal se slyšet ruský reprezentant Anton Babikov.

„Chci, aby byl celý svět přátelský, všichni žili v míru a řešili problémy hladu, klimatu a čehokoliv jiného, ale aby neválčili. To mě znepokojuje mnohem víc, než co řekne vedení IBU. Ať si každý myslí, co chce, ale měl bych se zlobit na IBU? Nevidím v tom smysl,“ řekl sportovec.

Zaskočená nebyla ani běloruská olympijská šampionka Dzinara Alimbekovová, která prozradila, že ji vlastně tenhle zákaz ani tolik nevadí a naopak ji vyhovuje, že si to aktuálně mohou repezentanti její země »rozdat« na sportovní poli jen s Rusy. "Můžu trávit víc času s rodinou a přáteli. Byl by hřích si stěžovat," uvedla.