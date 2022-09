Dana a Emil Zátopkovi by dnes oslavili 100 let

Několik stovek lidí se přišlo do Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku rozloučit se slavnou oštěpařkou Danou Zátopkovou • Koláž iSport.cz

Největší úspěchy Emila Zátopka

4x zlato z LOH (3x Helsinky 1952, 1x Londýn 1948)

3x mistr Evropy (2x Brusel 1950, 1x Bern 1954)

Mezi legendy Emil vstoupil na olympijských hrách v Helsinkách, kde ovládl běh na 5 i 10 tisíc metrů. Následně absolvoval i maraton, ve které stanovil nový olympijský rekord. Celkem vytvořil třináct světových rekordů.

Největší úspěchy Dany Zátopkové

zlato z LOH 1952 v Heisinkách

2x mistryně Evropy (Bern 1954, Stockholm 1958)

Bývalá oštěpařka získala svoji jedinou zlatou olympijskou medaili ve stejný den a doslova pár minut od zlatého běhu Zátopka na 5 000 metrů.

Vzpomínky z pohřbu Dany Zátopkové

„Dana byla naprosto výjimečný člověk, nejen ze sportovního hlediska, ale i lidského,“ vzpomínal Jan Železný , světový rekordman v hodu oštěpem. „Měl jsem ji hrozně moc rád. Stejně jako všichni, co se točili kolem atletiky a oštěpu vůbec. Všem nám chybí její úsměv.“

Dana Zátopková (97), olympijská vítězka z Helsinek 1952, stříbrná z Říma 1960 a dvojnásobná mistryně Evropy, zemřela v pátek 13. března v Praze. Ve Strašnickém krematoriu se s ní vzhledem k pandemii koronaviru před dvěma lety rozloučila jen hrstka pozvaných.

Ve Valašském Slavíně, kde kromě Emila Zátopka odpočívají také Jiří Raška , Ludvík Daněk nebo zpěvačka Jarmila Šuláková, se s ní kromě sportovních osobností loučily asi dvě stovky přátel a fanoušků. Místo si paní Dana vybrala s manželem už dávno.

„Hrozně se nám tady líbilo, na podzim byly nádherně zbarvené stromy,“ vzpomínala Zátopková na moment, kdy si se svým manželem byli skanzen prohlédnout. „Tehdy tady hrála cimbálová muzika a bylo hodně lidí. Šli jsme se podívat do zdejší kapličky, kolem níž je několik hrobů. Bylo to tak pěkné, že jsme si řekli: Tady by se dobře spinkalo.“

Cimbálová muzika nechyběla ani tentokrát. Kapela Jaroslava Čecha zahrála několik oblíbených písniček. „Byla jsem nervóznější než obvykle, paní Dana byla obrovská osobnost,“ přiznala Eva Porubová, která před kostelíkem svaté Anny zazpívala.

Komentátor Štěpán Škorpil připomněl, že po uložení ostatků Dany Zátopkové je na maličkém hřbitově symbolicky už dvanáct olympijských medailí. Pět jich získal Emil Zátopek (4x zlato, 1x stříbro, dvě jeho paní Dana (zlato, stříbro), tři diskař Ludvík Daněk (zlato, stříbro, bronz) a dvě skokan na lyžích Jiří Raška (zlato, stříbro).

Kromě Jana Železného se přišli rozloučit například Jiří Daler, Martin Doktor , Jarmila Kratochvílová, Karel Loprais nebo Imrich Bugár . Ani obrovitý diskař se neubránil slzám. „V Dukle jsme spolu byli čtyřicet šest let,“ vzpomínal Bugár. „Pořád se smála, pořád měla dobrou náladu. A když třeba zrovna já náladu neměl, tak řekla: ‚Pojď Bugíčku, dáme dvojku vína a zase bude dobře.‘“

Podobně mluvila i Jarmila Kratochvílová „Těší mě, že jsem měla čest se s ní v životě potkávat a je mi ctí, že se s ní mohu důstojně rozloučit,“ říkala světová rekordmanka. „Dokázala toho spoustu, nejen ve sportu, ale nikdy si nehrála na velikánskou hvězdu. Budeme na ni pořád vzpomínat.“