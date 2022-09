Vše nejlepší k dvousetinám! Zátopkovi změnili sport, dláždili cestu hvězdám

I když je Zátopkové 94 let, stále je vitální a ráda se směje. • Blesk - Martin Sekanina

Zátopková napsala knihu, kde podrobně popisuje vše, co během bohaté kariéry prožila. • Blesk - Martin Sekanina

Emil Zátopek vyhrál čtyři zlaté medaile z olympijských her, na snímku si dobíhá pro jednu z nich v Helsinkách v roce 1952 • Profimedia.cz

Manželé Zátopkovi by oslavili sté narozeniny • koláž iSport.cz, Profimedia

Kdyby tu dnes byli s námi, všechny by pozvali na vínečko a k cimbálové muzice na svoje dvousetiny. Atleti Emil a Dana Zátopkovi se narodili ve stejný den, přesně před sto lety, a spolu se pak stali možná nejslavnějším párem sportovní historie. Zůstává tu po nich unikátní příběh, dál promlouvá jejich humor a důkazem jejich odkazu je vlna sportovních akcí, která je dnes uctí. „Bylo mně ctí se s oběma setkat. Vždycky jsem si z těch setkání něco vzala do svého života,“ vzpomíná Jarmila Kratochvílová, světová rekordmanka na 800 metrů.

Byl to vrcholný moment její kariéry. Jarmila Kratochvílová právě na mistrovství světa 1983 v Helsinkách před pár okamžiky vyhrála čtvrtku ve světovém rekordu, jen den poté, co získala zlato i na půlce. Šťastná a unavená šla kolem tribun.

„Ti lidi křičeli: Zátopek ! To byla největší odměna, možná větší než ta medaile,“ usmívá se Kratochvílová.

Jedna chvíle, která vypovídá o tom, co na světě zanechal Emil Zátopek, legendární vytrvalec. Před sedmdesáti lety jako první a zřejmě poslední atlet historie na jedněch olympijských hrách získal právě v Helsinkách zlaté medaile v bězích na 5000 metrů, 10 000 metrů a v maratonu. A korunoval tím svůj neortodoxní přístup. Byl postaven na extrémní pracovitosti, s níž prozkoumával nové možnosti. Nebál se běhat v bagančatech. A byl to on, kdo objevil logiku intervalového tréninku.

„Často na něj vzpomínám. Někdy se podívám na jeho tréninky. Zkusila jsem ty pracovní boty a běhat v oranici. U nás v Jeníkově je takových oranic…Bylo to strašně náročné,“ vzpomíná Kratochvílová.

I Zátopková byla na vrcholu vývoje oštěpu. V roce 1952 v Helsinkách získala olympijské zlato ve stejný den, v němž Emil triumfoval v závodě století na 5000 metrů. Ještě o šest let později překonala světový rekord, dodnes je to nejlepší výkon hozený dřevěným oštěpem.

„Je to jednoznačně osoba, která nám trochu vydláždila cestu,“ říká o ní současná světová rekordmanka v oštěpu Barbora Špotáková . „Vždycky byla výhoda někoho následovat. Dana byla úžasný člověk, ke kterému jsem vzhlížela. Hrozně moc jsem si z ní vzala, z jejího optimismu a jedinečného přístupu k životu.“