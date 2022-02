SESTŘIH: Rusko - Česko 5:6p. Výhra po divoké bitvě! Rozhodl Šulák, Krejčí 1+2

To byla jízda! Čeští hokejisté na závěr základní skupiny B porazili výběr Ruska v divokém zápase 6:5 v prodloužení a i vzhledem k výhře Dánů nad Švýcary (5:3) míří do osmifinále olympijského turnaje ze třetího místa. Národní tým v utkání nejprve prohrával, díky pětiminutové přesilovce se ale dostal do vedení. Sborná se však do duelu dokázala znovu vrátit v bláznivé třetí třetině. O triumfu za dva body nakonec rozhodl při početní výhodě obránce Libor Šulák.