Jaké je poslední Federerovo přání? Děti plakaly, Mirka si oddechla

Pokud máte na páteční noc plány, zrušte je. Je jisté, že právě tahle chvíle bude posledním tenisovým vystoupením Rogera Federera na velké scéně. Dvacetinásobný grandslamový šampion se rozloučí s kariérou v Londýně při Laver Cupu. Na dvouhru se necítí, hodlá vyrazit pouze do pátečního deblu. „Poslední zápas vedle Rafy - to by byl naprostý sen,“ poslal žádanku kapitánu týmu Evropy Björnu Borgovi. S jistotou se dá říct, že přání jednačtyřicetileté legendy bude splněno. Páteční program Laver Cupu startuje od osmi hodin českého času, po jedné dvouhře přijde Federerovo adieu. V přímém přenosu ho můžete sledovat na Eurosportu.

Zatrénoval si se Stefanosem Tsitsipasem, přišel pozdravit Novaka Djokoviče či Andy Murrayho . S oběma se srdečně objal. Nostalgická tour aneb poslední dny, kdy Roger Federer patří mezi aktivní profesionální sportovce, jede naplno. „Jsem dost překvapený, jak mi to v tréninku jde,“ líčil Švýcar.

Zároveň však zcela jasně předestřel svůj londýnský plán. Nastoupí pouze do páteční čtyřhry, pak se z Laver Cupu odhlásí a jeho místo zaujme náhradník z Itálie Matteo Berrettini. Podle pravidel turnaje musí každý tenista absolvovat minimálně jednu čtyřhru a jednu dvouhru. Na singl však Federer není připraven. „V deblu ale snad budu moct hrát na přijatelné úrovni. Snad všechno dobře dopadne,“ přál si Švýcar, jenž se na kurty vrátí po víc než roce.

Jeho posledním vystoupením bylo loňské wimbledonské čtvrtfinále proti Hubertu Hurkaczovi. Dohrával ho s bolavým pravým kolenem, ve třetím setu dostal kanára. „Postoupit v takovém stavu do čtvrtfinále Wimbledonu bylo neuvěřitelné, ale poslední set s Hurkaczem byla jedna z nejhorších chvil v mé kariéře. Uvědomil jsem si, že už mé tělo nefunguje a takhle to dál nejde. V hlavě jsem z toho měl naprostý zmatek,“ popisoval Federer, jenž si přesto chtěl dát ještě jednu šanci.

Potřetí ulehl na operační stůl a nechal si opravit pravé koleno. Počáteční optimistické předpovědi vystřídalo vystřízlivění. Koleno se nejen nelepšilo, ale s postupujícím tréninkem se naopak vrátily obtíže. A tak se pár dní po letošním Wimbledonu rozhodl – JE KONEC. „Až moc dlouho jsem chodil po tenkém ledě. Přestal jsem věřit, že mohu ještě pokračovat,“ pravil Federer, jenž odmítl specifikovat, jaký přesně problém s kolenem má s tím, že jde o privátní věc.

Se zveřejněním zprávy o konci kariéry čekal přes dva měsíce. „Tony už ze mě úplně šílel,“ zmínil svého dlouholetého agenta Tonyho Godsicka. Nad rozlučkovým dopisem hloubal týdny, přepsal ho nespočetkrát. „Existovalo asi pětadvacet verzí. Při psaní dopisu jsem se dojímal, vzpomínal. Byla to pro mě určitá forma terapie,“ usmál se vítěz 103 turnajů ATP, jenž už prý vlastní verdikt vstřebal a odchází nadmíru šťastný. „Vždyť o tom, co všechno jsem dokázal, nemůže člověk ani snít…“

Když se rozhodl, vzal rodinu a odjeli na dovolenou. Třináctiletá dvojčata Myla s Charlene a jeji osmiletí bráškové Leo s Lenym přijali zvěst o tátově sportovním konci se slzami v očích. „Tři z nich se rozplakali. A začali se ptát: to už nepojedeme do Halle, Wimbledonu nebo Indian Wells? Tak jsem jim řekl, že vlastně ne. Ale když budou chtít, můžeme na známá místa někdy vyrazit,“ popisoval Federer, jehož manželka Mirka si prý naopak oddechla. „Protože jestli poslední roky pro mě byly těžké, tak pro ni musely být ještě těžší. Se všemi mými zraněními ji už vůbec netěšilo sledovat mé zápasy, skoro mi jí bylo až líto,“ omlouval se o tři roky starší choti.

V běžném životě není Federer problémy s koleny limitován. Při cyklistice či plavání nemá obtíže a věří, že si brzy také zahraje fotbal a zalyžuje.

Za půl či tři čtvrtě roku by rád také uspořádal exhibici pro zvané hráče, s nimiž ho pojilo nejpevnější pouto. „Myslím, že bych stále ještě dokázal naplnit stadiony. A nemusí to být zrovna dvaapadesát tisíc lidí jak v Kapském městě,“ připomněl veleúspěšnou akci s Rafaelem Nadalem z roku 2020.

Nebrání se, že by v určité omezené roli pracoval pro švýcarský tenisový svaz a pomáhal vychovávat talenty. „A když jsem o tom tak přemýšlel, rád bych si zkusil i komentování, což jsem vždycky odmítal. Odkomentovat třeba pár zápasů při Wimbledonu by mohlo být zajímavé a měl bych o důvod navíc dál sledovat tenis, což mě pořád moc baví,“ slibuje Federer, že z bílého sportu po konci kariéry nezmizí jako mnohá velká jména před ním. „Nestane se ze mě duch nebo cizinec, pořád budu tenisu nablízku. Ze všeho nejvíc mě teď ale potřebují mé úžasné děti. Manželce musím vynahradit všechna ta léta,“ plánuje.

Ta nejbližší budoucnost je ale jasná. V týmu Evropy se poprvé sejde kompletní velká čtyřka – on, Rafael Nadal, Novak Djokovič a Andy Murray. Dalšími do evropské party jsou Casper Ruud a Stefanos Tsitsipas. Půjde o působivou rozlučku a Federer doufá, že se v pátek postaví na čtyřhru po boku největšího rivala i velkého přítele Rafaela Nadala. „To by byl naprostý sen. A taky vzkaz nejen do světa sportu, že spolu jde soupeřit a udržet si hezký vztah,“ vyslovil poslední tenisové přání.