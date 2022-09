Dojemné loučení, plakali Roger i Rafa: Krásná cesta, dal bych si ji znovu

Jaký je světový rekord v počtu lidí, kteří na jednom místě současně plakali? Možná ho stanovil poslední zápas Rogera Federera. Do O2 areny přišlo sedmnáct a půl tisíce diváků a ač poslední míček padnul až půl hodiny po půlnoci londýnského času, jen hrstka jich odešla. Ti, co zůstali, potřebovali kapesníky. Včetně hlavního hrdiny večera a také jeho parťáka Rafaela Nadala. Dvě legendy na jedné straně sítě prohrály utkání s americkým párem Jack Sock, Frances Tiafoe 6:4, 6:7 a 9:11 v supertiebreaku. Tým světa srovnal stav Laver Cupu proti evropskému výběru po prvním dnu na 2:2, výsledek však byl to poslední, na čem v tu chvíli záleželo.

„Nemůžu odcházet šťastnější, moc jsem si to užil,“ pravil jednačtyřicetiletý Roger Federer, když se chopil mikrofonu a začal rozhovor s Jimem Courierem. Snažil se ze všech sil, dojetí ho však brzy přemohlo. „Nikdy jsem nemyslel, že budu tak úspěšný. Byla to skvělá cesta. Dal bych si ji ještě jednou, kdyby to šlo,“ zlomil se hlas dvacetinásobnému grandslamovému šampionovi, jenž během kariéry vyhrál celkem 103 turnajů a 310 týdnů vévodil žebříčku ATP.

Po utkání se objal se všemi spoluhráči v modrém týmu. Novakem Djokovičem, Andym Murraym, Stefanosem Tsitsipasem a dalšími. Na tribuně si už v tu chvíli utírala slzy tenistova maminka Lynette a táta Robert. Pořadatelé přizvali na velké finále anglickou zpěvačku Ellie Gouldingovou, která zazpívala svůj song „Stále ti propadám.“

V tu chvíli už sešla k dvorci Federerova manželka Mirka i jeho děti. „Celá rodina je tady – holky, kluci, moje manželka. Mirka mě už dávno mohla zastavit, ale neudělala to. Byla úžasná, díky za to,“ děkoval o tři roky starší choti chvíli před tím Federer a zalykal se dojetím. Když se setkal s rodinou, ujišťoval táta děti. „Nejsem smutný ale šťastný, víte,“ soukal ze sebe plačíc.

Nebyl sám, i Rafaela Nadala síla okamžiku přemohla. Zatímco Federer ukázal v kariéře několikrát svou citlivou stránku, španělského dříče člověk na veřejnosti vidí plakat skutečně ojediněle.

Tak dojemně se uzavřela kariéra Rogera Federera, jenž svůj první profesionální zápas na okruhu ATP odehrál před 24 lety a 3 měsíci na turnaji ve švýcarském Gstaadu. Po celkem 1750 odehraných mačích skončila oslavou možná největšího tenisty, který kdy po Zemi chodil.

„Bylo krásné sledovat tě až do samého konce,“ psala na sociální sítě Petra Kvitová. „Hraješ skvěle, nechceš si to ještě rozmyslet?“ komentoval Chorvat Marin Čilič Švýcarův velmi jistý výkon. V zápase si ani jednou neprohrál podání, zvlášť při volejích u sítě si počínal bravurně. To vše ve chvíli, kdy neměl víc než rok jediný ostrý zápas.

ANKETA

Jedna éra skončila, Roger Federer odchází coby aktivní hráč. Tenisu prý zůstane ale dál věrný. Hodlá ho hrát dvakrát týdně, rád by si zkusil komentování pro televizi, nebrání se spolupráci s mladými talenty. A možná bude mít i nějaké v rodině. „Dohodli jsme se s Mirkou, že dáme děti na tenis do Rafovy akademie,“ prozradil.

Kruh se uzavírá…